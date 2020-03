EANS-Adhoc: OMV und Gazprom unterzeichnen ein ?Amendment Agreement? zum ?Basic Sale Agreement? betreffend den möglichen Erwerb einer 24,98% Beteiligung an den Blöcken 4A/5A der Achimov-Formation durch OMV

Weitere Suchergebnisse zu "OMV":

------------------kein Stichwort06.03.2020Wien - OMV und Gazprom haben heute ein "Amendment Agreement" zum "Basic SaleAgreement" vom 3. Oktober 2018 unterzeichnet. Das "Amendment Agreement" siehtinsbesondere eine Verlängerung der Verhandlungsphase für die finalenTransaktionsdokumente bis Juni 2022 auf nicht-exklusiver Basis vor. In diesenVerhandlungen sind von den Parteien wesentliche Entwicklungen und geänderteUmstände bis zur Unterzeichnung derselben (einschließlich des geplantenProduktionsstarts der Blöcke 4A/5A der Achimov-Formation) in guter Absicht zuberücksichtigen, insbesondere in Bezug auf den wirtschaftlichen Stichtag und denKaufpreis.Rückfragehinweis:OMV AktiengesellschaftAndreas Rinofner, Public RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21427; e-mail: public.relations@omv.comFlorian Greger, Investor RelationsTel.: +43 (1) 40 440-21600; e-mail: investor.relations@omv.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: OMV AktiengesellschaftTrabrennstraße 6-8A-1020 WienTelefon: +43 1 40440/21600FAX: +43 1 40440/621600Email: investor.relations@omv.comWWW: http://www.omv.comISIN: AT0000743059Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25311/4539637OTS: OMV AktiengesellschaftISIN: AT0000743059Original-Content von: OMV Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell