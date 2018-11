EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG unterbricht Angebotsfrist im Zuge des laufenden

29. November 2018. Marinomed Biotech AG ("Marinomed" oder das "Unternehmen") hat

auf der Roadshow im Rahmen des laufenden Angebots positives Feedback von

zahlreichen nationalen und internationalen Investoren bekommen. Obwohl eine gute

Nachfrage nach neuen Aktien bei Investoren erreicht wurde, konnte das

angestrebte Angebotsvolumen aufgrund des aktuell schlechten Marktumfelds mit

hoher Volatilität nicht vollständig erzielt werden. Marinomed unterbricht daher

die bis heute, 17.00 Uhr MEZ, laufende Angebotsfrist. Abhängig vom Marktumfeld

plant das Unternehmen, die Angebotsfrist voraussichtlich Anfang 2019

fortzusetzen.

Die Unterbrechung der Angebotsfrist bezieht sich auch auf das qualifizierte

öffentliche Angebot gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed

Biotech AG begebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten

Markt der Wiener Börse einbezogen sind.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.

Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich

Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten

Technologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovative

patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.

Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, die

mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.

Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichen

Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen und

Nase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.

