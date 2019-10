EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG: aws Mittelstandsfonds und Invest AG haben Marinomed-Aktien im Wege eines Accelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investoren veräußert

------------------Kapitalmaßnahmen16.10.2019Wien - Marinomed Biotech AG:aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG undInvest Unternehmensbeteiligungs AG haben 95.000 Marinomed-Aktien im Wege einesAccelerated Bookbuildings zum Preis von je EUR 95 an institutionelle Investorenveräußert; die Erhöhungsoption wurde im Ausmaß von 20.000 weiteren AktienausgenütztWien, 16. Oktober 2019.Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaftvon den beiden Aktionären aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("awsMittelstandsfonds") und Invest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") am 16.Oktober 2019 darüber informiert wurde, dass aws Mittelstandsfonds und Invest AGinsgesamt 115.000 Marinomed-Aktien aus ihrem Bestand im Wege einer AcceleratedBookbuilding-Transaktion an institutionelle Investoren (die "Transaktion")veräußert haben.Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind derVerständigung der Gesellschaft durch aws Mittelstandsfonds und Invest AGwörtlich entnommen:"Nicht zur Verbreitung oder VeröffentlichunG, weder direkt noch indirekt, in denVereinigten Staaten VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, Kanada, Japan oderAustralien bestimmt.aws Mittelstandsfonds Beteiligungs GmbH & Co. KG ("aws Mittelstandsfonds") undInvest Unternehmensbeteiligungs AG ("Invest AG") geben bekannt, dass awsMittelstandsfonds und Invest AG heute, 16. Oktober 2019 jeweils 47.500 Aktiender Marionomed Biotech AG (ISIN ATMARINOMED6, "Marinomed-Aktien"), somitinsgesamt 95.000 Marinomed-Aktien, aus ihrem Bestand an institutionelleInvestoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (das "ABB")veräußert haben. Dies entspricht 6,5% des Grundkapitals der Marionomed BiotechAG. Die Erhöhungsoption von bis zu 45.000 weiteren Marinomed-Aktien wurde imAusmaß von 20.000 weiteren Marinomed-Aktien ausgenützt.Die Marinomed-Aktien wurden zu einem Preis von je EUR 95,00 veräußert. Dergesamte Verkaufserlös für aws Mittelstandsfonds und Invest AG zusammen im Rahmendes ABB beträgt somit rund EUR 10,93 Mio. Settlement der im ABB platziertenMarinomed-Aktien erfolgt voraussichtlich am 18. Oktober 2019.Die Erste Group Bank AG fungierte als Sole Bookrunner.aws Mittelstandsfonds und Invest AG halten nach Durchführung des ABB jeweilsnoch rund 3,2% am Grundkapital der Marinomed Biotech AG. Für diese Aktien giltdie im Rahmen des IPO eingegangene LockUp-Verpflichtung von awsMittelstandsfonds und Invest AG weiterhin.Disclaimer:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staatendar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nachden Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigenFassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien wurden bereitsplatziert.Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgte weder in Österreich noch inirgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABBerfolgte ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zurVeröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-Verordnung") und richtete sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSvArtikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung."Rückfragehinweis:Dr. Eva Prieschl-GrassauerChief Scientific Officer, MarinomedVeterinärplatz 1, 1210 Wien, ÖsterreichT +43 (0)1 250 77 4460E-Mail: eva.prieschl@marinomed.comhttp://www.marinomed.comRoland MayrlManaging Partner, Metrum CommunicationsBauernmarkt 10/19, 1010 Wien, ÖsterreichT +43 (0) 1 504 69 87 331E-Mail: r.mayrl@metrum.athttp://www.metrum.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Marinomed Biotech AGVeterinärplatz 1A-1210 WienTelefon: 0043250774460FAX: 0043250774493Email: office@marinomed.comWWW: www.marinomed.comISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Marinomed Biotech AG, übermittelt durch news aktuell