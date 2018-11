EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Marinomed legt Zeitplan und Konditionen für Börsegang fest

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Aktienemissionen (IPO)16.11.2018Wien - 16. November 2018. Marinomed Biotech AG hat heute den Zeitplan und dieKonditionen ihres Börsegangs sowie des Listings an der Wiener Börse (das"Angebot") festgelegt. Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch dieösterreichische Finanzmarktaufsicht und der Prospektveröffentlichung, die fürheute erwartet werden, startet das Angebot am Montag 19. November 2018 und endetvoraussichtlich am Donnerstag 29. November 2018. Das Angebot umfasst einöffentliches Angebot an Privatanleger und institutionelle Anleger in Österreich,eine Privatplatzierung außerhalb Österreichs an ausgewählte institutionelleAnleger, einschließlich einer Privatplatzierung innerhalb der VereinigtenStaaten von Amerika an qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlagevon Rule 144A gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung und eine Privatplatzierung außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerikaan bestimmte andere qualifizierte institutionelle Anleger auf der Grundlage vonRegulation S gemäß dem US Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung. Jegliche Kauforders, die vor Beginn des öffentlichen Angebots eingehen,werden zurückgewiesen.Die Preisspanne für die anzubietenden Aktien wurde mit 75 bis 90 Euro pro Aktiefestgelegt. Der endgültige Angebotspreis wird voraussichtlich am 29. November2018 festgelegt und veröffentlicht. Voraussichtlicher Valutatag sowie ersterHandelstag ist der 4. Dezember 2018. Ab diesem Zeitpunkt sollen die Marinomed-Aktien unter dem Kürzel "MARI" im Amtlichen Handel (prime market Segment) derWiener Börse gehandelt werden.Das Angebot umfasst bis zu 400.000 neue Inhaberaktien (Basisgröße) und kann umbis zu 20 % erhöht werden (Upsize-Option). Darüber hinaus kann das Angebot durcheine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-Option) um bis zu weitere 15 %, bezogen aufdie Basisgröße und die Upsize-Option, sofern anwendbar, erhöht werden. DasAngebotsvolumen auf Grundlage der Preispanne wird damit zwischen EUR 30 und 36Millionen liegen (ohne Ausübung der Upsize-Option und der Greenshoe-Option).Der Erlös aus dem Börsegang soll vor allem für die Finanzierung derzulassungsrelevanten Phase-III-Studie von Budesolv, der Phase-II- und Phase-III-Studien von Tacrosolv sowie für die Erweiterung der OTC-Plattform Carragelose®verwendet werden.Die Transaktion erfüllt die Voraussetzungen eines qualifizierten öffentlichenAngebots gemäß den Anleihebedingungen der im Jahr 2017 von Marinomed Biotech AGbegebenen Wandelschuldverschreibungen, die in den Handel im Dritten Markt derWiener Börse einbezogen sind. Nach einem erfolgreichen Abschluss des Angebotssind die Inhaber von Wandelschuldverschreibungen voraussichtlich ab 4. Dezember2018 berechtigt, ihre Schuldverschreibungen in Übereinstimmung mit denBedingungen der Wandelschuldverschreibungen in neue Aktien der Marinomed BiotechAG zu wandeln (Beginn der Wandlungsfrist, welche gemäß den Bedingungen derWandelschuldverschreibungen zwei Wochen dauert, somit bis inkl. 18. Dezember2018). Der in diesem Zusammenhang auf Basis des finalen Angebotspreisesanzupassende Wandlungspreis I (wie in den Bedingungen derWandelschuldverschreibungen definiert) wird voraussichtlich am 29. November 2018festgelegt und veröffentlicht.Ein vorzeitiger Abbruch oder eine Aussetzung des Angebots, eine Verlängerungoder Verkürzung der Angebotsfrist bleiben Marinomed Biotech AG vorbehalten.Über Marinomed Biotech AGMarinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien.Der Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im BereichAtemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschütztenTechnologieplattformen basieren. Die Plattform Carragelose® umfasst innovativepatentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege.Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung, diemit internationalen Partnern weltweit in mehr als 30 Ländern vertrieben werden.Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die Wirksamkeit von schwer löslichenWirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie Augen undNase. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com.DisclaimerDiese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch dieAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staatendar. Die Aktien (die "Aktien") der Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft")dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierungoder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von demRegistrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933in der derzeit gültigen Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. DieGesellschaft beabsichtigt nicht, ein allfälliges Angebot von Aktien vollständigoder teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentlichesAktienangebot in den Vereinigten Staaten durchzuführen.Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft hat noch nichtbegonnen und erfolgt in Österreich ausschließlich durch und auf Basis einesgemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes zu erstellenden und zuveröffentlichenden Prospekts (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). EineAnlageentscheidung hinsichtlich öffentlich angebotener Wertpapiere derGesellschaft sollte nur auf Grundlage eines solchen Prospekts erfolgen. JeglicheKauforders in Bezug auf Wertpapiere der Gesellschaft, die vor Beginn einesöffentlichen Angebots eingehen, werden zurückgewiesen. Ein im Zusammenhang mitdem geplanten öffentlichen Angebot von Wertpapieren der Gesellschaft inÖsterreich gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellter Prospektwird unverzüglich nach Billigung durch die Finanzmarktaufsicht veröffentlichtwerden und bei Marinomed Biotech AG, Veterinärplatz 1, A-1210 Wien oder auf derWebseite von Marinomed Biotech AG (https://www.marinomed.com/angebot) kostenfreierhältlich sein.