EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing und Duratex planen Bau eines 450.000 t Faserzellstoffwerks in Brasilien

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Joint Ventures/Kooperationen/Zusammenarbeit21.06.2018Highlights -* Lenzing wird 51 Prozent am künftigen Joint-Venture halten* Weltweit größte Faserzellstofflinie* Technische Planungen und Genehmigungsprozess werden gestartet* 43.000 Hektar FSC® zertifizierter Nutzwald gesichert* Endgültige Investitionsentscheidung abhängig vom für 2019 erwarteten Ergebnisder technischen PlanungenLenzing - Die Lenzing Gruppe, Weltmarktführer bei Spezialfasern aus Cellulose,und Duratex, der größte Hersteller von Holzpaneelen in der südlichen Hemisphäre,geben bekannt, sich über die Bedingungen zur Gründung eines Joint-Venturesgeeinigt zu haben, um den Bau der weltweit größten Faserzellstofflinie imBundesstaat Minas Gerais, nahe Sao Paulo (Brasilien), zu prüfen. DieseEntscheidung stärkt die Rückwärtsintegration und damit das Spezialfaserwachstumder Lenzing Gruppe im Sinne ihrer Unternehmensstrategie sCore TEN.Das Joint-Venture wird die Errichtung eines Single-Line-Faserzellstoffwerks miteiner Kapazität von 450.000 Tonnen prüfen, welches voraussichtlich das größteund wettbewerbsfähigste seiner Art weltweit sein wird. Faserzellstoff ist derSchlüsselrohstoff für die Produktion der biobasierten Fasern von Lenzing. Diebeiden Unternehmen sicherten sich dafür einen 43.000 Hektar großen, FSC®zertifizierten Nutzwald. Dieser ist im Einklang mit der Richtlinie der LenzingGruppe für die Beschaffung von Holz und Zellstoff. Die Arbeit an den technischenPlanungen sowie die Einholung der erforderlichen Genehmigungen undFusionsfreigaben starten jetzt.Lenzing wird 51 Prozent dieses Joint-Ventures halten, während der Anteil vonDuratex bei 49 Prozent liegen wird. Das erwartete Cash-Investitionsvolumen fürden Bau des Faserzellstoffwerks sollte etwas über USD 1 Mrd. (unterBerücksichtigung der aktuellen Wechselkurse, der üblichen Steuerrückerstattungenund des Ergebnisses der technischen Planungen) betragen. Die Lenzing Gruppe wirddas gesamte Volumen des produzierten Faserzellstoffs des Joint-Venturesverwerten. Dieser Schritt ist ein wesentlicher Meilenstein für die Ambitionender Gruppe, mit Spezialfasern zu wachsen."Spezial-Cellulosefasern sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit inder Textilbranche weltweit. Gemäß unserer Unternehmensstrategie sCore TENbekennen wir uns zum starken organischen Wachstum in diesem Bereich. Wir freuenuns sehr, dass wir mit Duratex einen anerkannten Marktführer in der nachhaltigenForstwirtschaft und starken Partner in diesem Joint-Venture haben. Zusammenwerden wir eine sehr ökologische und konkurrenzfähige Rohstoffbasis für dieglobalen Expansionspläne der Lenzing Gruppe schaffen", sagt Stefan Doboczky,Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe."Projekte dieser Art sind das Resultat unserer Strategie und der Anstrengungenunseres Teams, die Zukunft von Duratex zu gestalten. Das Unternehmen ist bekanntfür seine finanzielle Stabilität, hohe Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit -Ergebnisse einer mehr als 60-jährigen Firmengeschichte. Die Partnerschaft mitLenzing für den Bau der größten Single-Line-Faserzellstoffanlage weltweit isteine Ehre für uns. Wir sind stolz mit Lenzing zu arbeiten, einem globalenBenchmark für Technologie, hohe Qualität und Corporate Governance, und wir sinduns sicher, dass dieses Joint-Venture erfolgreich sein wird", sagt AntonioJoaquim de Oliveira, CEO von Duratex.Die endgültige Investitionsentscheidung für den Bau des Faserzellstoffwerkshängt vom Ergebnis der technischen Planungen und der Zustimmung durch dieentsprechenden Aufsichtsräte ab.Foto Download:https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=yNJBlUoHFLCi [https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=yNJBlUoHFLCi]PIN: yNJBlUoHFLCiRückfragehinweis:Lenzing AGMag. Waltraud KasererVice President Corporate Communications & Investor RelationsTel.: +43 (0) 7672 701-2713mailto: w.kaserer@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-A-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: WBI, ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell