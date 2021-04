EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing hebt Ausblick für das laufende Geschäftsjahr an

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose21.04.2021Lenzing - Die Lenzing Gruppe startete besser als erwartet in das Geschäftsjahr2021. Das vorläufige Betriebsergebnis vor Abschreibungen (EBITDA) stieg im 1.Quartal 2021 um 36,8 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres aufEUR 94,5 Mio.Trotz der weiterhin hohen Volatilität im Textilsektor aufgrund der COVID-19-Pandemie hebt der Vorstand der Lenzing Gruppe den Ausblick für das Geschäftsjahr2021 an: Die Lenzing Gruppe erwartet, dass das operative Ergebnis mindestens aufdem Niveau des Vorkrisenjahres 2019 liegen wird.Die Ergebnisse der Lenzing Gruppe für das 1. Quartal des laufendenGeschäftsjahres werden am Mittwoch, 05. Mai 2021 veröffentlicht.Rückfragehinweis:Daniel WinkelmeierVice President Corporate Communications a.i.Lenzing AGTelefon: +43 676 7579843E-Mail: d.winkelmeier@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell