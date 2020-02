EANS-Adhoc: Lenzing AG / Lenzing Vorstand schlägt Dividende von EUR 1,00 vor

Weitere Suchergebnisse zu "Lenzing":

------------------Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse26.02.2020Lenzing - Der Vorstand der Lenzing AG, eines weltweit führenden Herstellers vonSpezialfasern aus dem nachwachsenden Rohmaterial Holz, hat beschlossen, für dasGeschäftsjahr 2019 der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 1,00vorzuschlagen. Dieser Vorschlag zur Gewinnausschüttung reflektiert dieGroßinvestitionen in die Wachstumsprojekte in Thailand und Brasilien.Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellendenSitzung am 11. März 2020 sowie der Genehmigung der Aktionäre im Rahmen derordentlichen Hauptversammlung am 16. April 2020 würde die Gesamtausschüttung andie Aktionäre dann EUR ca. 26,6 Mio. betragen.Der Geschäftsbericht der Lenzing AG für das Geschäftsjahr 2019 wird am 12. März2020 veröffentlicht.Rückfragehinweis:Filip MiermansVice President Corporate Communications & Investor RelationsLenzing AGTelefon: +43 7672 701 2743E-Mail: f.miermans@lenzing.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Lenzing AGA-4860 LenzingTelefon: +43 7672-701-0FAX: +43 7672-96301Email: office@lenzing.comWWW: http://www.lenzing.comISIN: AT0000644505Indizes: ATX, WBIBörsen: WienSprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/9785/4531641OTS: Lenzing AGISIN: AT0000644505Original-Content von: Lenzing AG, übermittelt durch news aktuell