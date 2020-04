EANS-Adhoc: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG / RLB Steiermark fasst Grundsatzbeschluss zur Verschmelzung mit der HYPO Steiermark

------------------Strategische Unternehmensentscheidungen 23.04.2020Graz - In Umsetzung des Beschlusses in der Aufsichtsratssitzung der Raiffeisen- Landesbank Steiermark AG vom 19.12.2019, Umstrukturierungsmaßnahmen zu prüfen, mit dem Ziel, diese zeitnahe umzusetzen, um betriebliche Synergien der Unternehmen im Konzern zu heben, haben in den letzten Monaten umfassende Prüfungen stattgefunden. Als Ergebnis dieser Prüfungen hat der Aufsichtsrat der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG in seiner Sitzung vom 23.04.2020 den Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Landes-Hypothekenbank Steiermark AG im Laufe des Jahres 2021 auf die Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG verschmolzen und damit verbunden beide Häuser zukünftig unter der einheitlichen Marke Raiffeisen weitergeführt werden sollen.Rückfragehinweis: Für nähere Informationen steht die HYPO STEIERMARK, Mag. Markus Schrangl unter markus.schrangl@landes.hypobank.at zur Verfügung.Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------Emittent: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG Radetzkystraße 15-17 A-8011 Graz Telefon: +43(0)316-8051-0 FAX: +43(0)316-8036-2059 Email: hypo@landes.hypobank.at WWW: www.hypobank.at ISIN: - Indizes: Börsen: Wien Sprache: DeutschWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/72547/4579393 OTS: Landes-Hypothekenbank Steiermark AGOriginal-Content von: Landes-Hypothekenbank Steiermark AG, übermittelt durch news aktuell