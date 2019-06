EANS-Adhoc: Kapsch TrafficCom AG: Stellungnahme von Kapsch TrafficCom zu den Kündigungsschreiben in Zusammenhang mit der deutschen Infrastrukturabgabe.

Weitere Suchergebnisse zu "Kapsch TrafficCom":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Öffentliche Aufträge19.06.2019Wien - MTS Maut & Telematik Services GmbH, eine 100 prozentigeTochtergesellschaft von Kapsch TrafficCom AG, erhielt im Jahr 2018 den Zuschlagzur Planung, Entwicklung, Errichtung, Betrieb und Unterhaltung des automatischenISA-Kontrolleinrichtungssystems (Automatische Kontrolle) zur Kontrolle derdeutschen Infrastrukturabgabe ("Pkw-Maut"). Zudem wurde ein gemeinsamesKonsortium aus Kapsch TrafficCom AG und CTS EVENTIM AG & Co. KGaA mit derErhebung der Pkw-Maut beauftragt. Kapsch TrafficCom wurde heute informiert, dassbeide Verträge in Zusammenhang mit der Pkw-Maut vom Kunden mit Wirkung zum 30.September 2019 gekündigt wurden. Derzeit wird die Kündigung und derenKonsequenzen geprüft. Die Verträge enthalten Schutzbestimmungen, dieVermögensschäden für die Betreibergesellschaft und ihre Gesellschafter vorbeugensollen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Infrastrukturabgabe nichteingeführt werden sollte.Rückfragehinweis:Pressekontakt:Alf NetekChief Marketing Officer & Press OfficerKapsch AktiengesellschaftAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1700alf.netek@kapsch.netAlexandra ViehHead of Marketing and PR, GlobalKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1728alexandra.vieh@kapsch.netInvestorenkontakt:Hans LangInvestor Relations OfficerKapsch TrafficCom AGAm Europlatz 21120 WienÖsterreichT +43 50 811 1122ir.kapschtraffic@kapsch.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Kapsch TrafficCom AGAm Europlatz 2A-1120 WienTelefon: +43 1 50811 1122FAX: +43 1 50811 99 1122Email: ir.kapschtraffic@kapsch.netWWW: www.kapschtraffic.comISIN: AT000KAPSCH9Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Kapsch TrafficCom AG, übermittelt durch news aktuell