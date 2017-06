EANS-Adhoc: KA Finanz AG / Aufsichtsrat genehmigt Abschluss des Refinanzierungsrahmens mit der ABBAG

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Nächster Schritt zur möglichen Zurücklegung der Bankkonzession undKonstituierung der KA Finanz AG als ?Abbaugesellschaft? gemäß BaSAGUnternehmen08.06.2017Wien - Die KA Finanz AG (KF) teilt unter Bezugnahme auf die Ad-hoc-Meldung vom 26.April 2017 mit, dass der Aufsichtsrat der KF heute den Abschluss einerRahmenvereinbarung mit der im Alleineigentum der Republik Österreich stehendenABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des Bundes (ABBAG) zur zukünftigenRefinanzierung der KF durch die ABBAG genehmigt hat. Die Rahmenvereinbarungsieht Refinanzierungsfazilitäten im Ausmaß von insgesamt EUR 8,2 Mrd. vor. Damitsoll die gegenwärtige Refinanzierung der KF in Hinkunft zur Gänze ersetztwerden. Bestehende Anleihen und Privatplatzierungen der KF werden weiterhinbedient und bei Fälligkeit zum vollen Nominale getilgt.Der Abschluss der Rahmenvereinbarung mit der ABBAG ist für den 9. Juni 2017geplant.Im Anschluss an diese Genehmigung durch den Aufsichtsrat der KF hat dieHauptversammlung der KF beschlossen, die Bank - vorbehaltlich der erforderlichenGenehmigung durch die Finanzmarktaufsicht (FMA) - zukünftig als"Abbaugesellschaft" gemäß § 162 des Bundesgesetzes über die Sanierung undAbwicklung von Banken (BaSAG) zu betreiben. Dazu hat die KF einen entsprechendenAntrag an die FMA zu stellen. Mit Genehmigung des Antrags durch die FMA endetdie Bankkonzession der KF.Die Einbringung des Antrags an die FMA zum Betrieb der KF als"Abbaugesellschaft" gemäß BaSAG ist für den 9. Juni 2017 geplant.ISIN(s):AT0000329859; AT0000441209; XS0140045302; XS0144772927;XS0185015541; XS0236776877; XS0257275098; XS0279423775;XS0973424152; XS1013581274; XS1033673440; XS1270771006;XS1288050799; XS1288050872; XS1325164132; XS1331664679;XS1460837732Börse(n):Wien, LuxemburgRückfragehinweis:KA Finanz AGA-1092 Wien, Türkenstraße 9Dr. Helmut Urban, VorstandsvorsitzenderTelefon: +43(0)1/310 06 06-600E-Mail: info@kafinanz.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: KA Finanz AGTürkenstraße 9A-1092 WienTelefon: +43/1/310 06 06FAX: +43/1/310 06 06 - 404Email: info@kafinanz.atWWW: www.kafinanz.atISIN: -Indizes:Börsen: Wien, Luxembourg Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: KA Finanz AG, übermittelt durch news aktuell