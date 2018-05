EANS-Adhoc: Josef Manner & Comp. AG / Vorstandsbestellung - ANHANG

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Verträge22.05.2018Wien - Ad Hoc Meldung2018-05-22Die Josef Manner & Comp. AG gibt hiermit bekannt, dass der in diesemKalenderjahr auslaufende Vorstandsvertrag von Hr. Dr. Alfred Schrott bereits wiefolgt vorzeitig verlängert wurde:Die am 31.08.2018 auslaufende Bestellung von Herrn Dr. Alfred Schrott alsVorstand Marketing & Verkauf wurde vorzeitig für drei weitere Jahre bis31.08.2021 verlängert.Dr. Ernst BurgerVorsitzender des AufsichtsratsRückfragehinweis:ISIN AT 0000 728 209Presse und ÖffentlichkeitsarbeitMag. Karin SteinhartTel.: +43 1 48822 3650E-Mail: k.steinhart@manner.comInvestor RelationsMag. Bernhard NeckhaimTel.: +43 1 48822 3200E-Mail: b.neckhaim@manner.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Anhänge zur Meldung:----------------------------------------------http://resources.euroadhoc.com/documents/3183/0/10153519/0/Ad_Hoc_Meldung_Vorstandsbestellung.pdfEmittent: Josef Manner & Comp. AGWilhelminenstraße 6A-1171 WienTelefon: +43 148822 3291FAX: +43 1 486 21 55Email: a.kunzmann@manner.comWWW: www.manner.comISIN: AT0000728209Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Josef Manner & Comp. AG, übermittelt durch news aktuell