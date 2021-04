EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Vorschlag, für das Geschäftsjahr 2020 keine Dividende auszuschütten und den Bilanzgewinn zur Gänze auf neue Rechnung vorzutragen

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse22.04.2021Wien -In seiner heutigen Sitzung haben der Vorstand und der Aufsichtsrat derFrauenthal Holding AG auf Basis des finalen, testierten Ergebnisses desGeschäftsjahres 2020 die Auswirkungen der COVID-19-Krise auf dieEigenkapitalausstattung der Frauenthal-Gruppe eingehend erörtert.Das finale Konzern-Jahresergebnis 2020 ist mit TEUR -14.670 deutlich negativausgefallen. Folgedessen ist die Konzern-Eigenkapitalquote von 28,6 % zum 31.Dezember 2019 auf 25,9 % per 31. Dezember 2020 gesunken.Aufgrund der anhaltenden Unsicherheit hinsichtlich der globalen Auswirkungen derKrise sowie zur Stärkung der finanziellen Stabilität der Frauenthal Gruppe habensich der Vorstand und der Aufsichtsrat darauf verständigt, der Hauptversammlungvorzuschlagen, den Bilanzgewinn nach Rücklagenbildung von TEUR 2.807 zur Gänzeauf neue Rechnung vorzutragen und somit keine Dividende an die Aktionäreauszuschütten.Die Beschlussfassung über die tatsächliche Verwendung des Bilanzgewinns erfolgtdurch die Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlungam 11. Juni 2021.Rückfragehinweis:Herr Mag. Wolfgang KnezekEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -63FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: w.knezek@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuell