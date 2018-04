EANS-Adhoc: Frauenthal Holding AG / Jahresergebnis 2017

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis25.04.2018Wien - Frauenthal Holding AG:* Jahresergebnis 2017* Ausblick 2018* DividendeJahresergebnis 2017Die Frauenthal-Gruppe weist für das Geschäftsjahr 2017 einen Rekordumsatz inHöhe von MEUR 904,5 aus und liegt damit um MEUR 129,1 über dem Vorjahr (+16,6%).Die Division Frauenthal Automotive erreicht einen Umsatz von MEUR 284,1 waseiner Steigerung von MEUR 95,2 (+50,4 %) gegenüber dem Vorjahr entspricht. Diesist hauptsächlich auf die neue Akquisition der Business Unit Powertrain(Division Automotive) zurückzuführen, welche Umsatzerlöse von April bis Dezemberin Höhe von MEUR 91,4 erzielt. Die Division Frauenthal Handel entwickelt sichmit einem Umsatzwachstum von MEUR 33,9 (+5,8 %) auf MEUR 620,4 positiv. DiesesWachstum wird im Wesentlichen von einer starken Baukonjunktur im Bereich derGroßobjekte getragen.Die Frauenthal-Gruppe erwirtschaftet 2017 ein EBITDA von MEUR 37,1 und liegt mitdiesem Ergebnis um MEUR 3,7 über dem bereinigten Vorjahreswert in Höhe von MEUR33,4*. Zum Ergebnis tragen die Division Frauenthal Handel mit einem EBITDA vonMEUR 20,2 (+16,3 %) und die Division Frauenthal Automotive mit einem EBITDA vonMEUR 20,1 (+11,0 %) bei. Die Business Unit Powertrain erreicht ein EBITDA vonMEUR 1,2 für die Monate April bis Dezember 2017. In beiden Divisionen resultiertder Ergebniszuwachs aus dem Marktwachstum. In der Division Handel konntenKostenreduktionen erzielt werden.Aufgrund des erforderlichen Impairments für die Business Unit Powertrain in Höhevon MEUR 21,5 wird ein negatives EBIT von MEUR -1,8 für die Frauenthal-Gruppeausgewiesen. Es wird ein bereinigtes EBIT (ohne Impairment) von MEUR 19,8**erzielt, welches um MEUR 1,6 über dem Vorjahr liegt.Das Eigenkapital sinkt von MEUR 101,8 um MEUR 7,4 auf MEUR 94,4, was vorrangigauf das negative Jahresergebnis und die gestiegene Bilanzsumme durch dieAkquisition der Business Unit Powertrain zurückzuführen ist. DieEigenkapitalquote von 28,7% zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 sinktentsprechend auf 22,6 % per 31. Dezember 2017.in MEUR 31.12.2017 Veränderung 31.12.2016Umsatz 904,5 16,6% 775,4EBITDA 37,1 27,5% 29,1EBITDA bereinigt *) 37,1 11,3% 33,4EBIT -1,8 -112,6% 13,9EBIT bereinigt 19,8 8,9% 18,2*)**)Ergebnis nach -8,5 -195,5% 8,9SteuernErgebnis nachSteuern 13,0 -1,1% 13,2bereinigt *)**)Eigenkapital 94,4 -7,3% 101,8EK-Quote 22,6% -6,1% 28,7%*) 2016: Bereinigung der Kennzahlen EBITDA, EBIT, Ergebnis nach Steuern um denEntkonsolidierungsaufwand für Frauenthal Automotive Azambuja samtVertriebsgesellschaften (Division Automotive), SHT Slovensko s.r.o. (DivisionHandel) und Frauenthal Liegenschaftsverwaltungsgesellschaft von insgesamt MEUR4,2.**) 2017: Bereinigt um das Impairment für Frauenthal Powertrain in Höhe von MEUR21,5. Bei der Ende März 2017 akquirierten Frauenthal Powertrain GmbH (DivisionAutomotive) wurde im November 2017 ein Impairmentbedarf festgestellt was zuaußerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von MEUR 21,5 führte. Im Geschäftsjahr2017 wurden die Kennzahlen EBIT und Ergebnis nach Steuern jeweils um diesenAbschreibungsbedarf als bereinigt dargestellt.Ausblick 2018Die Frauenthal-Gruppe geht für 2018 von der Fortsetzung der positiven Marktlagefür beide Divisionen aus. In der Division Handel rechnet man aufgrund derstarken Marktposition und der Umsetzung wesentlicher Synergiepotenziale mitweiteren Ergebnissteigerungen bei moderatem Umsatzwachstum. Die Marktentwicklungwird nach wie vor durch das Objektgeschäft und somit einem weiteren Druck aufdie Margen geprägt sein. In der Division Frauenthal Automotive wird durch diegute Marktlage ein Ergebnisanstieg erwartet. Bei Frauenthal Powertrain sindVerbesserungsmaßnahmen in Umsetzung.DividendeFür das Geschäftsjahr 2017 wird keine Dividende ausgeschüttet.Auf der Homepage www.frauenthal.at unter der Rubrik Investor Relations /Berichte / Jahresberichte ist der komplette Konzernabschluss/Jahresfinanzbericht2017 abrufbar.Rückfragehinweis:Frauenthal Holding AGMag. Erika HochrieserE-Mail: e.hochrieser@frauenthal.atRooseveltplatz 10A-1090 WienTel + 43(1) 505 42 06Fax + 43(1) 505 42 06-33www.frauenthal.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Frauenthal Holding AGRooseveltplatz 10A-1090 WienTelefon: +43 1 505 42 06 -35FAX: +43 1 505 42 06 -33Email: e.hochrieser@frauenthal.atWWW: www.frauenthal.atISIN: AT0000762406, AT0000492749Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Frauenthal Holding AG, übermittelt durch news aktuell