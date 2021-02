EANS-Adhoc: FACC AG / Vorläufiges Ergebnis außerhalb des kommunizierten Ausblicks für das Geschäftsjahr 2020

Weitere Suchergebnisse zu "Facc":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose05.02.2021Ried im Innkreis -Zwtl.: Vorläufiges Ergebnis für das Geschäftsjahr 2020 durch zusätzliche Kostender Personalmaßnahmen im Q4 belastet. Wertberichtungen auf Forderungen mitKunden und Lieferanten sind im Rahmen des aktuellen Corona-Pandemieumfelds nichtauszuschließen und könnten das Ergebnis weiter belasten. Die Umsatzentwicklungliegt leicht über den Erwartungen.Auf Basis eines vorläufigen Ergebnisses informiert der Vorstand der FACC AG übereine Abweichung gegenüber dem zuletzt im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung am18. November 2020 kommunizierten Ausblick (Umsatzerwartung für das Geschäftsjahr2020 zwischen 500 Mio. und 520 Mio. EUR sowie ein EBIT in einer Bandbreite von -55 Mio. bis -65 Mio. EUR).Für das Geschäftsjahr 2020 geht das Management nunmehr von einem Konzernumsatzvon circa EUR 526 Mio. aus. Das operative Ergebnis wird voraussichtlich in einemBereich von circa -67 Mio. bis -75 Mio. EUR liegen.Gründe für die Abweichung beim EBIT sind zusätzliche Kosten derPersonalmaßnahmen im Q4 2020, die vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltendenschwierigen wirtschaftlichen Situation höher als ursprünglich geplantausgefallen sind. Im Rahmen des aktuellen Corona-Pandemieumfelds ist zudemhöhere Vorsicht bei der Bewertung von Forderungen gegenüber Kunden undLieferanten angebracht.Die angeführten Werte sind noch ungeprüfte vorläufige IFRS-Zahlen der FACC AG.Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der FACC AG werden am 24.März 2021 veröffentlicht.Rückfragehinweis:Florian Heindl, CFAGroup TreasurerGroup Treasury & Investor Relations / Risk ManagementE-Mail f.heindl@facc.comMobile +43/59/616-71232Phone +43/59/616-1232––FACC AGFischerstraße 9A-4910 Ried/InnkreisEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: FACC AGFischerstraße 9A-4910 Ried im InnkreisTelefon: +43/59/616-0FAX: +43/59/616-81000Email: office@facc.comWWW: www.facc.comISIN: AT00000FACC2Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: FACC AG, übermittelt durch news aktuell