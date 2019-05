EANS-Adhoc: Einstieg von Arca-Gruppe bei Wiener Privatbank SE weiterhin verzögert

Weitere Suchergebnisse zu "Wiener Privatbank":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung29.05.2019Wien - In Zusammenhang mit der seit 2017 angestrebten Mehrheitsbeteiligung durchdie slowakische Arca Investments, a.s. ("Arca") an der Wiener Privatbank SE("Gesellschaft") wurde die Gesellschaft informiert, dass bis 30. Juni 2019 keineNeu-Einreichung im Rahmen des Eigentümer-Kontroll-Verfahrens erfolgen wird.Derzeit befindet sich Arca in Gesprächen mit den beiden Hauptaktionären.Die Wiener Privatbank beabsichtigt in jedem Fall, eine aktiveVertriebskooperation mit Arca in Tschechien und der Slowakei aufzubauen.Rückfragehinweis:Wiener Privatbank SEEduard Berger, Mitglied des Vorstandes ? eduard.berger@wienerprivatbank.comMMag. Dr. Helmut Hardt, Mitglied des Vorstandes ?helmut.hardt@wienerprivatbank.comT +43 1 534 31?0, F -710www.wienerprivatbank.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Wiener Privatbank SEParkring 12A-1010 WienTelefon: +43-1-534 31-0FAX: +43-1-534 31-710Email: office@wienerprivatbank.comWWW: www.wienerprivatbank.comISIN: AT0000741301Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Wiener Privatbank SE, übermittelt durch news aktuell