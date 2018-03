EANS-Adhoc: DIE ERGEBNISSE 2017 SPIEGELN DIE ERFOLGREICHE FORTSETZUNG DER PERFORMANCE UND DEN FOKUS AUF DIE PORTFOLIO-QUALITÄT WIDER

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Jahresergebnis/Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse/Gewinne21.03.2018St Helier Jersey / Channel Islands -DIE ERGEBNISSE 2017 SPIEGELN DIE ERFOLGREICHE FORTSETZUNG DER PERFORMANCE UNDDEN FOKUS AUF DIE PORTFOLIO-QUALITÄT WIDERAd hoc Mitteilung - Jersey, 21. März 2018. Atrium European Real Estate Limited(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihrenTochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter undNeuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- undOsteuropa, gibt seine Ergebnisse für das Jahr, welches zum 31. Dezember 2017endet, bekannt.WESENTLICHE HIGHLIGHTS* Die Nettomieterlöse nach EPRA stiegen im Vorjahresvergleich um 6,4%, ohneRussland um 2,6%, mit einem Wachstum in allen Ländern.* Steigerung des EBITDA um 40,8 % und des Ergebnisses nach Steuern um 53,1 %.* Steigerung des bereinigten Ergebnisses nach EPRA je Aktie um 3,2% auf 32,4EURCent (2016: 31,4 EURCent).* Fokus auf den Besitz qualitativ hochwertiger Vermögenswerte an gut vernetzten,starken, urbanen Standorten in den größten und stärksten Volkswirtschaften derRegion; 20 kleinere Assets wurden 2017 und Anfang 2018 für EUR 80 Millionenverkauft, wobei der effektive Exit aus Ungarn und die Portfolio-Rotation inder Tschechischen Republik abgeschlossen sind.* Die Neuentwicklungs- und Erweiterungspipeline wurde auf EUR 330 Millionenerweitert, wovon bis Ende 2017 insgesamt EUR 88 Millionen ausgegeben wurden.Insgesamt kommen damit 70.000 m2 Bruttomietfläche, einschließlich 60.000 m2 inWarschau, hinzu.* Das Einsparungsprogramm an Verwaltungskosten ist auf Kurs, um ab Ende 2018jährliche Einsparungen in Höhe von EUR 10 Millionen zu erreichen, mit EUR 7Millionen Einsparungen im Jahr 2017.* Eine gut positionierte Bilanz, die zukünftiges Wachstum begünstigt.* Am 20. März 2018 genehmigte das Board of Directors eine Sonderdividende (alsKapitalrückzahlung) in Höhe von 14 EURCent pro Aktie.GESCHÄFTSBERICHT* Die Nettomieterlöse der Gruppe stiegen um 0,6% auf EUR 189,9 Millionen, wasdie Auswirkungen von Veräußerungen als auch einer temporären Ertragseinbußeaufgrund von Neuentwicklungen widerspiegelt (2016: EUR 188,8 Millionen).* Die operative Umsatzrendite der Gruppe blieb bei soliden 95,6% (2016: 96,4%).* Das EBITDA stieg um 40,8% auf EUR 159,9 Millionen (2016: EUR 113,5 Millionen)und das Ergebnis nach Steuern um 53,1% auf EUR 89,1 Millionen (2016: EUR 58,2Millionen), was vor allem auf einen Rückgang der Verwaltungsaufwendungen umEUR 43,6 Millionen infolge der Reduzierung der juristischen Altlasten und derUmsetzung des Kosteneinsparungsprogramms zurückzuführen ist.* Das bereinigte Ergebnis nach EPRA je Aktie stieg um 3,2% auf 32,4 EURCent(2016: 31,4 EURCent).* Die Belegungsrate blieb mit 96,8% (31. Dezember 2016: 96,6%) konstant.* Der Nettovermögenswert (Net Asset Value - "NAV") nach EPRA je Aktie betrug EUR5,38 (31. Dezember 2016: EUR 5,52), nach Zahlung einer Sonderdividende im Juniin Höhe von 14,0 EURCent und vier Quartalsdividenden von jeweils 6,75 EURCent.BEIBEHALTUNG DER JÄHRLICHEN DIVIDENDE UND NEUERLICHE SONDERDIVIDENDE SPIEGELNDAS ANHALTENDE VERTRAUEN DES BOARD WIDER* Im November 2017 beschloss das Board of Directors, die jährliche Dividende derGruppe für das Jahr 2018 bei 27 EURCent je Aktie zu belassen, welche weiterhinvierteljährlich ausgezahlt wird.* Am 20. März 2018 genehmigte das Board of Directors eine Sonderdividende (alsKapitalrückzahlung) in Höhe von 14 EURCent pro Aktie nach dem vor kurzemangekündigten Verkauf des gesamten ungarischen Portfolios.* Die erste quartalsweise Zahlung der jährlichen Dividende als auch dieSonderdividende gelangen (als Kapitalrückzahlung) am 29. März 2018 an die per22. März 2018 registrierten Aktionäre zur Auszahlung, mit 21. März 2018 alsEx-Dividenden-Tag.* Die Dividende spiegelt das anhaltende Vertrauen des Board of Directors in diePerspektiven der Gruppe, die starke Cash-Position und den geringenVerschuldungsgrad wider.PORTFOLIO-NEUPOSITIONIERUNG MIT DEM VERKAUF VON 20 ASSETS FÜR EUR 80 MILLIONENFORTGESETZT* Verkäufe von Vermögenswerten fokussierten das Portfolio auf 40 größere,dominantere Einkaufszentren, wovon 16 über 30.000 m2 haben. Derdurchschnittliche Wert und die Größe der Vermögenswerte hat sich auf EUR 64,5Millionen (2016: EUR 43,9 Millionen) und 25.000 m2 (2016: 18.900 m2) erhöht.* Portfolio-Rotation in der Tschechischen Republik abgeschlossen: Im September2017 bzw. Februar 2018 wurden ein Entwicklungsstandort und ein Einkaufsgalleryin Brünn für insgesamt EUR 23,7 Millionen veräußert.* Effektiver Ausstieg aus Ungarn durch den im Dezember 2017 und Anfang 2018erfolgten Verkauf von 13 vermieteten Penny Supermärkten für EUR 11,1 Millionenund einem Portfolio von Vermögenswerten für EUR 44,8 Millionen.* Diese Verkäufe erfolgten mit einem Aufschlag von ca. 8% auf den Buchwert zum30. September 2017.* EUR 4,9 Millionen an Gewinn aus der Veräußerung von Vermögenswerten in derTschechischen Republik und in Ungarn gegenüber EUR 15,1 Millionenzahlungsunwirksamen Verlusten aus Fremdwährungsfluktuationen führten 2017 zueinem Nettoveräußerungsverlust von EUR 10,2 Millionen.UPGRADES, NEUENTWICKLUNGEN AND ERWEITERUNGEN TREIBEN DAS PORTFOLIO-WACHSTUMVORAN* Bisher wurden EUR 88 Millionen in das erweiterte Neuentwicklungs- undErweiterungsprogramm im Umfang von EUR 330 Millionen investiert, welches dasPortfolio bis Ende 2021 um rund 70.000 m² Bruttomietfläche, davon bis Ende2019 60.000 m² Bruttomietfläche in Warschau, erweitern wird.* Redevelopments zielen darauf ab, die Qualität des Portfolios zu verbessern,treiben das Mietwachstum voran und konzentrieren sich auf vier unserer größtenVermögenswerte, nämlich Atrium Promenada, Atrium Targowek und Atrium Reduta inWarschau sowie Atrium Biala in Bialystok.FINANZTRANSAKTIONEN ERMÖGLICHEN GEFESTIGTES BILANZBILD UND FLEXIBILITÄT* Refinanzierung eines bestehenden Kredits in Höhe von EUR 108 Millionen miteinem neuen 10-Jahres-Kredit in Höhe von EUR 136 Millionen mit einer all-inKostenkondition von 1,9 % (gegenüber 4,1 % beim vorherigen Kredit), was zujährlichen Kosteneinsparungen von EUR 1,7 Millionen führt.* EUR 225 Millionen an nicht ausgenützten unbesicherten revolvierendenRahmenkreditlinien sind zum 31. Dezember 2017 - nach Erhöhung um EUR 50Millionen im September 2017 - verfügbar.* Zum 31. Dezember 2016 lag die Brutto Loan-to-Value Ratio bzw. Netto Loan-to-Value Ratio bei 32,5 % bzw. 30,1 %.* Die Gesellschaft bleibt konservativ verschuldet und gut positioniert für sichallenfalls ergebende zukünftige Neuentwicklungen und Wachstumsmöglichkeiten.Liad Barzilai, Group CEO, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: "Imabgelaufenen Geschäftsjahr als auch im Jahr 2018 haben wir unsere Programme zurNeupositionierung unseres Portfolios deutlich vorangebracht, nachdem wir unsereVerkäufe von Nicht-Kernvermögenswerten fortgesetzt und Ungarn effektiv verlassenhaben. Daher konzentriert sich unser Portfolio weiterhin auf größere, qualitativhochwertigere Einkaufszentren, die für das heutige Omni-Channel-Shoppingumfeldam relevantesten sind und unseren Kunden eine Vielzahl von Freizeit-,Einzelhandels- und Unterhaltungserlebnissen bieten. Wir gehen davon aus, dassdiese Entwicklung weitergeht und suchen ebenso weiterhin mit weiterenNeuentwicklungs- und Erweiterungsprojekten nach Möglichkeiten zur Verbesserungunserer bestehenden Vermögenswerte. Unsere EUR 330 Millionen schwereNeuentwicklungspipeline wird das Portfolio von Atrium um mehr als 70.000Quadratmeter Bruttomietfläche - davon 29.600 m2 bis Ende 2018 in Warschau -erweitern.Dieses starke Ergebnis, mit einem flächenbereinigten Mietwachstum in allenunseren Regionen sowie einer deutlichen Verbesserung der Rentabilität und desEBITDA zeigt deutlich, dass unsere Gesamtstrategien funktionieren und dassdominante Einzelhandels- und Freizeitzentren in starken städtischen Lagen auchheute noch eine wichtige Rolle im sich fortentwickelnden Einzelhandelsklimaspielen."Diese Mitteilung ist eine Zusammenfassung, die gemeinsam mit der vollständigenVersion des Jahresergebnisses 2017 der Gruppe, die auf der Atrium-Seite derInternetseite der Wiener Börse http://www.wienerborse.at/ sowie auf der Seiteder Gruppe auf der Internetseite der Euronext Amsterdam www.euronext.com oderauf der Internetseite der Gruppe www.aere.com verfügbar sind, zu lesen ist.Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unterwww.aere.com oder unter:Analysten:Molly Katzmkatz@aere.comPresse & Aktionäre:FTI Consulting Inc +44 (0)20 3727 1000Richard SunderlandClaire TurveyEllie Sweeneyatrium@fticonsulting.com [atrium@fticonsulting.com]Atrium ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet, eingetragen in undmit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey zugelassener Fondsdurch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt, und ist sowohl zumHandel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchangezugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oderZulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung istkeine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kannschwanken. Rückfragehinweis:For further information:FTI Consulting Inc.:+44 (0)20 3727 1000Richard SunderlandClaire TurveyRichard.sunderland@fticonsulting.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Atrium European Real Estate LimitedSeaton Place 11-15UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel IslandsTelefon: +44 (0)20 7831 3113Email: richard.sunderland@fticonsulting.comWWW: http://www.aere.comISIN: JE00B3DCF752Börsen: Wien, Luxembourg Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuell