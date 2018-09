EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG / Gesellschafterausschluss wirksam

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Fusion/Übernahme/Beteiligung28.09.2018Wien/Frankfurt - Die C-QUADRAT Investment AG ("C-QUADRAT") (ISIN: AT0000613005)teilt mit, dass der am 17. August 2018 beschlossene Gesellschafterausschlussheute, 28. September 2018, in das Firmenbuch eingetragen wurde. Mit derEintragung wurde der Gesellschafterausschluss wirksam und alle Aktien an C-QUADRAT gingen auf den Hauptgesellschafter Cubic (London) Limited über.Rückfragehinweis:Mag. Andreas WimmerSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTel.: +43 1 515 66 316E-Mail: a.wimmer@investmentfonds.atwww.c-quadrat.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: C-QUADRAT Investment AGSchottenfeldgasse 20A-1070 WienTelefon: +43 1 515 66-0FAX: +43 1 515 66-159Email: c-quadrat@investmentfonds.atWWW: www.c-quadrat.comISIN: AT0000613005Indizes:Börsen: Wien, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: C-QUADRAT Investment AG, übermittelt durch news aktuell