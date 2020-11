EANS-Adhoc: Biogena Group Invest AG / Biogena Group mit Rekordergebnis 2019/20, Optimistischer Ausblick 2020/21

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Geschäftszahlen/Bilanz/Jahresergebnis25.11.2020Salzburg - Die Biogena Group Invest GmbH & Co KG und deren Konzerngesellschaften(Biogena Group) haben das Geschäftsjahr 2019/20 per 30.9.2020 erneut mit einemRekordergebnis abgeschlossen. Der Umsatz liegt mit EUR 52 Mio. um mehr als 23%über dem Vorjahreswert 2018/19 (EUR 42 Mio.). Das EBITDA konnte im Vergleich zumVorjahr verdreifacht werden und liegt nun bei EUR 11 Mio. Mit diesemJahresergebnis bestätigt die Biogena Group ihre starke Krisenresistenz in einemcoronabedingt schwierigen Jahr. Das Unternehmen hat damit alle Pläne deutlichübererfüllt.Auch der weitere Ausblick ist aus heutiger Perspektive positiv, der Start in dasneue Geschäftsjahr 2020/21 verlief erfolgreich. Basierend auf den bisherigenUmsatzzahlen für die ersten beiden Monate des neuen Geschäftsjahres (Oktober/November) sollte die Biogena Group voraussichtlich eine Umsatzsteigerung von 30%im Vergleich zum Vorjahr erzielen.Über die Biogena Group: Die Biogena Group ist eine operativ tätigeUnternehmensgruppe im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, an der die Biogena GroupInvest AG beteiligt ist. Die Geschäftstätigkeit der Biogena Group ist dieEntwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im BereichGesundheit und Ernährung. Schwerpunkte liegen insbesondere auf den BereichenEisen-, Mineralstoff- und Osteoporose-Produktinnovationen sowie neuenintegrierten Lösungen im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung. Die BiogenaGroup ist Österreichs Marktführer im Bereich Nahrungsergänzungsmittel.Rückfragehinweis:Stefan KlinglmairGeschäftsführungT +43 662 83 00 27 5650M +43 664 88 33 10 97s.klinglmair@biogena.comwww.biogena.comEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Biogena Group Invest AGStrubergasse 24A-5020 SalzburgTelefon: 0662/23 11 11-5890FAX:Email: investor-relation@biogena.comWWW: http://www.biogenagroup.comISIN: ATBIOGENA005Indizes: ATXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Biogena Group Invest AG, übermittelt durch news aktuell