EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft / Weitere signifikant positive Entwicklung des Jahresergebnisses erwartet

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose12.11.2021Innsbruck - Die BTV erwartet - auf Basis der aktuellen Hochrechnung, somitvorläufiger, nicht geprüfter Daten - ein Konzernergebnis(Konzernjahresüberschuss vor Steuern) zum 31.12.2021 in einer Bandbreitezwischen 75 und 85 Mio. EUR. Im Vergleich zu dem mit ad hoc-Mitteilung vom 19.Juli 2021 veröffentlichten Ausblick zum 31.12.2021 würde dies einen Anstieg vonrund 40 % bedeuten.Wesentliche Ursache für die weitere signifikant positive Entwicklung ist dieRisikovorsorge, welche erheblich unter den dem Budget zu Grunde gelegten Wertenliegt. Beigetragen haben dazu auch die Erträge aus at equity-einbezogenenUnternehmen sowie das Provisionsergebnis, welche jeweils über den Erwartungenliegen.Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 wird die BTVvoraussichtlich am 7. April 2022 bekannt geben und veröffentlichen.Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftBereich Recht und BeteiligungenDr. Stefan Heidinger+43-505333-1500stefan.heidinger@btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell