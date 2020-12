EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft / Ergänzung der Dividendenbekanntmachung zur Dividende für das Geschäftsjahr 2019

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse21.12.2020Innsbruck - In der am 10. Juni 2020 abgehaltenen ordentlichen Hauptversammlungder Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft wurde neben derAusschüttung der satzungsmäßig verpflichtenden Mindestdividende von EUR 0,12 jeVorzugsaktie die Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,12 jedividendenberechtigter Stamm-Stückaktie unter den aufschiebenden Bedingungenbeschlossen, dass die Empfehlung der Europäischen Zentralbank zur Unterlassungdiskretionärer Dividendenausschüttungen am 31.12.2020 oder früher für die Bankfür Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft nicht mehr aufrecht ist und zumZeitpunkt des Eintritts der vorstehenden aufschiebenden Bedingung keingesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot besteht.Mit Veröffentlichung der Empfehlung EZB/2020/62 der Europäische Zentralbank am15.12.2020 wurde die bisherige Empfehlung betreffend Unterlassung diskretionärerDividendenausschüttungen der Europäische Zentralbank aufgehoben. Da auch keingesetzlich zwingendes Ausschüttungsverbot bestand, sind damit die aufschiebendenBedingungen für den Anspruch und die Auszahlung der Dividende für jededividendenberechtigte Stamm-Stückaktie der Bank für Tirol und VorarlbergAktiengesellschaft mit der ISIN AT0000625504 in Höhe von EUR 0,12 für dasGeschäftsjahr 2019 am 15.12.2020 erfüllt.Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 18. Jänner 2021. Der Ex-Dividendentagfür die Dividende an der Wiener Börse ist der 14. Jänner 2021, Nachweisstichtagfür die Dividende (Record Date) ist der 15. Jänner 2021.Innsbruck, im Dezember 2020Der VorstandRückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftBereich Recht und BeteiligungenDr. Stefan Heidinger+43-505333-1500stefan.heidinger@btv.atEnde der Mitteilung euro adhoc-------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell