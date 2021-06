EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) – Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien beschlossen

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort16.06.2021Innsbruck - am 16.06.2021 - In der heutigen Versammlung der Vorzugsaktionäre derBTV wurde mit Sonderbeschluss gemäß § 129 Abs 3 AktG demHauptversammlungsbeschluss ebenfalls vom heutigen Tag zugestimmt, der dieUmwandlung sämtlicher bestehender Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien derBTV durch Aufhebung des Vorzugs gemäß § 129 Abs 1 AktG und die diesbezüglicheÄnderung der Satzung in § 4 zum Gegenstand hatte.Die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien wird mit Eintragungder beschlossenen Satzungsänderung der BTV im Firmenbuch wirksam. Mit dieserEintragung im Firmenbuch werden alle stimmrechtslosen Vorzugs-Stückaktien imVerhältnis 1:1 in stimmberechtigte Stamm-Stückaktien der BTV umgewandelt. Dabeibleibt die Höhe des Grundkapitals der BTV unverändert.Nachdem die UniCredit Bank Austria AG der Beschlussfassung nicht zugestimmt undWiderspruch zu Protokoll gegeben hat, kann eine Anfechtung des Beschlusses nichtausgeschlossen werden.Über weitere Details zur Umwandlung, zur Börsennotierung der umgewandeltenVorzugs-Stückaktien an der Wiener Börse sowie des voraussichtlichen Zeitablaufswird die BTV zeitgerecht informieren.Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Bereich Recht undBeteiligungen, Dr. Stefan Heidinger, +43-505333-1500, stefan.heidinger@btv.atBank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 16020 InnsbruckEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504, AT0000625538Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell