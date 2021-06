EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) – Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien in Stamm-Stückaktien - Wirksamkeit

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort18.06.2021Innsbruck - Unter Bezugnahme auf die Ad-hoc-Mitteilung vom 16. Juni 2021 gibtdie BTV bekannt, dass mit Eintragung der Satzungsänderung in § 4 der Satzung derBTV im Firmenbuch voraussichtlich am 19. Juni 2021 die Umwandlung sämtlicherbestehender Vorzugs-Stückaktien mit der ISIN AT0000625538 in Stamm-Stückaktiender BTV im Verhältnis 1:1 wirksam wird.Die Umwandlung resultiert aus dem satzungsändernden Hauptversammlungsbeschlussder BTV-Aktionäre vom 16. Juni 2021 und dem in der Versammlung derVorzugsaktionäre ebenfalls vom 16. Juni 2021 gefassten zustimmendenSonderbeschluss der Vorzugsaktionäre. Durch die Umwandlung der Vorzugs-Stückaktien erlischt das damit verbundene Recht auf eine nachzuzahlendeMindestdividende (Vorzug). Dafür erlangen die Aktien Stimmrechte.Voraussichtlich ab dem 21. Juni 2021 notieren daher die BTV-Vorzugs-Stückaktiennicht mehr als Vorzugs-Stückaktien mit der ISIN AT0000625538 an der WienerBörse, sondern als Stamm-Stückaktien der BTV am geregelten Markt der WienerBörse unter der ISIN AT0000625504 der Stamm-Stückaktien der BTV.Rückfragehinweis:Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Bereich Recht undBeteiligungen, Dr. Stefan Heidinger, +43-505333-1500, stefan.heidinger@btv.atBank für Tirol und Vorarlberg AktiengesellschaftStadtforum 16020 InnsbruckEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Bank für Tirol und Vorarlberg AGStadtforum 1A-6020 InnsbruckTelefon: +43(0)5 05 333FAX: +43(0)5 05 333- 1408Email: info@btv.atWWW: www.btv.atISIN: AT0000625504, AT0000625538Indizes: WBIBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: Bank für Tirol und Vorarlberg AG, übermittelt durch news aktuell