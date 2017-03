EANS Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG (deutsch)

EANS-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG / Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft (BTV) beschließt Kapitalerhöhung

Kapitalmaßnahmen 31.03.2017

Innsbruck, 31.03.2017 - Im April 2017 wird die BTV eine Kapitalerhöhung durchführen, um das Kernkapital der BTV nachhaltig zu stärken und das weitere Wachstum im Kerngeschäft zu forcieren.

Der Vorstand der BTV hat mit Genehmigung des Aufsichtsrats am heutigen Tag eine Erhöhung des Grundkapitals von EUR 55.000.000 auf bis zu EUR 61.875.000 durch Ausgabe von bis zu 3.437.500 neuen, auf Inhaber lautende Stamm-Stückaktien ("Junge Aktien") beschlossen. Die Bezugs- und Angebotspreisspanne wird mit EUR 18,00 bis EUR 24,35 je Junger Aktie festgelegt. Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre (Stamm-Stückaktien und Vorzugs-Stückaktien) wird gewahrt.

Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am oder um den 24. April 2017 und endet voraussichtlich am oder um den 8. Mai 2017.

Die nicht über Bezugsrechte erworbenen Jungen Aktien werden in einem öffentlichen Angebot privaten und institutionellen Investoren in Österreich angeboten ("Folgeangebot"). Die Angebotsfrist für das Folgeangebot startet voraussichtlich ebenso am oder um den 24. April 2017 und endet voraussichtlich am oder um den 9. Mai 2017.

Die Festlegung des endgültigen Bezugs- und Angebotspreises für die Jungen Aktien innerhalb der Bezugs- und Angebotspreisspanne sowie des Bezugsverhältnisses bleibt einer weiteren Beschlussfassung der Organe der BTV vorbehalten.

Vorbehaltlich der Billigung durch die Finanzmarktaufsicht steht für das öffentliche Angebot in Österreich ein nach Maßgabe des österreichischen Kapitalmarktgesetzes (KMG) erstellter Prospekt voraussichtlich ab dem 20. April 2017 auf der Website der Gesellschaft unter www.btv.at und am Sitz der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Stadtforum 1, 6020 Innsbruck, kostenlos zur Verfügung.

Die Jungen Aktien verfügen über volle Dividendenberechtigung für das laufende Geschäftsjahr 2017.

ISIN: AT0000625504, AT0000625538, AT0000A1J274, AT0000A1KSV5, AT0000A138R4, AT0000A14JY7, AT0000A0SDT6 Indizes: WBI Börse: Wien - Amtlicher Handel, Geregelter Freiverkehr Sprache: Deutsch

Disclaimer: Diese Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft dar. Das Angebot von Stamm-Stückaktien der Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des voraussichtlich am 20. April 2017 veröffentlichten Prospekts in Österreich. Die Verbreitung des genannten Prospekts sowie das öffentliche Angebot der Stamm-Stückaktien ist auf Österreich beschränkt.

Rückfragehinweis: Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, Bereich Recht und Beteiligungen, Dr. Stefan Heidinger, +43-505333-1500, stefan.heidinger@btv.at

Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft Stadtforum 1 6020 Innsbruck

www.btv.at

