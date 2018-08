EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / PRICING UND PLATZIERUNG VON

EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN

31.08.2018

St Helier Jersey / Channel Islands - NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIE

ODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRER

TERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM

DISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIE

NACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ES

UNRECHTMÄSSIG IST DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED

PRICING UND PLATZIERUNG VON EUR 300 MILLIONEN SENIOR TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 31. August 2018. Atrium European Real Estate Limited

("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften,

die "Gruppe") (die "Emittentin"), ein führender Eigentümer, Verwalter und

Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und

Osteuropa gibt bekannt, dass sie das Pricing für einen unbesicherten 7-jährigen

EUR 300 Millionen Eurobond, fällig im September 2025, mit einem fixen Kupon von

3.0%, zu einem Emissionspreis von 98.457% (die "Neuen

Teilschuldverschreibungen") abgeschlossen hat.

Atrium wird die Zulassung der Neuen Teilschuldverschreibungen zur Official List

der Luxemburger Börse und zum Handel am geregelten Markt der Luxemburger Börse

beantragen.

Die Neuen Teilschuldverschreibungen wurde europaweit bei einer Vielzahl

institutioneller Anleiheinvestoren platziert.

Es wird erwartet, dass die Neuen Teilschuldverschreibungen durch Moody's mit

Baa3 und durch Fitch mit BBB- geratet werden, was mit Atriums Corporate Rating

übereinstimmt.

Der Nettoemissionserlös der Neuen Teilschuldverschreibungen wird zur teilweisen

Rückzahlung und Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten der Gruppe,

insbesondere für den Rückkauf der ausstehenden Teilschuldverschreibungen für

einen bestimmten festen Betrag gemäß dem von Atrium am 31. August 2018

veröffentlichten Tender Offer Memorandum und für allgemeine Unternehmenszwecke

verwendet.

Die Transaktion kommentierend sagte Liad Barzilai, CEO der Gruppe: "Die Emission

war ein überzeugender Erfolg für Atrium. Atriums dritte unbesicherte

Eurobondemission sowie die kürzlich erfolgte Refinanzierung der fünfjährigen

revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von EUR 300 Millionen bestätigen den

bisherigen Erfolg bei der Umsetzung unserer Strategie zur Bilanzoptimierung.

Atrium verfügt nun über eine größere finanzielle Flexibilität, um an die Dynamik

der jüngsten Akquisition anzuknüpfen und hat dadurch gleichzeitig die

durchschnittliche Fälligkeit des Fremdkapitalportfolio zu attraktiven Kosten

verlängert."

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

atrium@fticonsulting.com

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft mit Sitz in Jersey

gegründet und von der Jersey Financial Services Commission als zertifizierter,

in Jersey gelisteter Fonds reguliert und ist sowohl an der Wiener Börse als auch

an der Amsterdamer Börse Euronext gelistet. Bei Unsicherheiten über den Umfang

der regulatorischen Anforderungen, die aufgrund der oben genannten Verordnung

und der Listungen gelten, sollte eine angemessene fachliche Beratung eingeholt

werden. Alle Anlagen sind risikobehaftet. Die Wertentwicklung in der

Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Renditen. Der Wert der Anlagen

kann schwanken. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse stellen keine

Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch

ist beabsichtigt die Wertpapiere, welche hierin genannt werden, in einer

Jurisdiktion zum Verkauf anzubieten, in welcher ein solches Angebot, eine solche

Aufforderung zum Kauf oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung, einer

Ausnahme von der Registrierung bzw. Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen

der jeweiligen Jurisdiktion rechtswidrig wäre.

Jedes Angebot von Wertpapieren, das gemäß dieser Mitteilung in einem EWR-

Mitgliedsstaat, welcher die EU-Richtlinie 2003/71/EC (gemeinsam mit jeglicher

Änderung und entsprechenden Durchführungsmaßnahmen im jeweiligen Mitgliedstaat

unter dieser Richtlinie, die "Prospekt-Richtlinie") umgesetzt hat, als

öffentliches Angebot qualifiziert werden sollte, ist ausschließlich an

qualifizierte Investoren (gemäß der Definition der Prospekt-Richtlinie) in

diesem Mitgliedsstaat gerichtet.

Diese Mitteilung ist eine Werbung und kein Prospekt im Sinne der Prospekt-

Richtlinie und stellt als solche kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein gemäß der Prospekt-Richtlinie erstellter

Prospekt wird veröffentlicht werden und kann nach seiner Veröffentlichung auf

der Webseite der Luxemburger Börse abgerufen werden. Investoren sollten die in

dieser Mitteilung genannten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der

Informationen im Prospekt zeichnen oder erwerben.

Diese Mitteilung ist ausschließlich an (i) Personen außerhalb des Vereinigten

Königreichs von Großbritannien, oder (ii) professionelle Investoren (Investment

Professionals), die unter Artikel 19 (5) des Financial Services and Markets Act

2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") fallen, und (iii) vermögende

Gesellschaften (High Net Worth Entities), und andere Personen an die die

Informationen rechtmäßig gerichtet werden dürfen und die unter Artikel 49 (2)

(a) bis (d) der Order fallen, adressiert und gerichtet (wobei all diese Personen

in (i), (ii) und (iii) zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden).

Jegliche Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, dürfen

nur relevanten Personen zugänglich gemacht werden, und werden jegliche

Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden. Jede

Person, die keine relevante Person ist, sollte in keinem Fall im Hinblick oder

im Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Veröffentlichung,

Verbreitung oder Versendung innerhalb der oder in die Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich deren Territorien und Besitzungen, jedem Bundesstaat und

dem District of Columbia) bestimmt. Diese Mitteilung ist weder, noch begründet

sie oder ist sie Teil eines Angebots zum Verkauf, bzw. einer Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere sind nicht unter dem US-

amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der

"Securities Act") registriert worden und werden zukünftig nicht registriert

werden. Die Wertpapiere dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder

an, bzw. für Rechnung oder zugunsten von, US-Bürgern (wie in der Regulation S

des Securities Act definiert) angeboten oder verkauft werden, außer auf

Grundlage einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des Securities

Act. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten

Staaten von Amerika.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

