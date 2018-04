EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / ATRIUM VERLÄSST RUMÄNIEN MIT

27.04.2018

St Helier Jersey / Channel Islands -

Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM VERLÄSST RUMÄNIEN MIT DEM VERKAUF VON ATRIUM MILITARI FÜR EUR 95

MILLIONEN

Der Verkauf entspricht einem Aufschlag von 9% auf den Buchwert zum Jahresende

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 27 April 2018. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihren

Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter und

Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- und

Osteuropa, gibt den Abschluss einer Vereinbarung über den Verkauf des

Einkaufszentrums Atrium Militari in Bukarest, Rumänien, an MAS Real Estate Inc.,

für EUR 95 Millionen bekannt, was einem Aufschlag von 9% auf den Buchwert zum

31. Dezember 2017 entspricht. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der

Erfüllung bestimmter aufschiebender Bedingungen, die voraussichtlich bis zum

Ende des dritten Quartals 2018 erfüllt sein werden.

Der Verkauf des einzigen Einkaufszentrums der Gesellschaft in Rumänien ist Teil

der laufenden Strategie von Atrium, ihr Portfolio sowohl geografisch in Richtung

Polen und Tschechien, den stärksten Volkswirtschaften Mitteleuropas, als auch

nach Vermögenskategorien in Richtung größerer, gut etablierter Einkaufszentren

in starken urbanen Lagen, die ihre Einzugsgebiete dominieren, neu auszurichten.

Der Verkauf erfolgt nach der jüngsten Mitteilung der Gesellschaft, dass sie 19

Immobilien veräußert hat, die im Wesentlichen ihre gesamten Vermögenswerte in

Ungarn repräsentierten und, dass sie die Neupositionierung ihres Portfolios in

der Tschechischen Republik mit dem Verkauf ihrer Beteiligung an einem

Einkaufszentrum in Brünn, Tschechien, abgeschlossen hat. Bereits früher in

diesem Monat unterzeichnete Atrium eine Vereinbarung über den Verkauf von Atrium

Saratov in der Slowakei für EUR 10,3 Millionen, 9% über dem Buchwert, welchen

sie in Kürze abschließen will.

Aufgrund dieser Veräußerungen wird sich der Anteil des polnischen und

tschechischen Portfolios von Atrium auf 81% des Wertes der gesamten

Bestandsobjekte erhöhen.

Liad Barzilai, CEO der Atrium Gruppe, kommentierte wie folgt: "Der Verkauf von

Atrium Militari, unserem einzigen rumänischen Vermögenswert, ist ein weiterer

wichtiger Schritt im Rahmen unserer Strategie zur Neugewichtung unseres

Portfolios in Richtung hochwertiger Einzelhandels- und Freizeitzentren, die in

starken urbanen Lagen und im Zentrum der jeweiligen Gemeinden liegen. Dieser

Verkauf, zusammen mit unseren jüngsten Verkäufen in Ungarn, führt zu einer

stärkeren Gewichtung in Richtung Polen und der Tschechischen Republik, wo wir

über eine kritische Größe verfügen und besser in der Lage sind, von

Effizienzsteigerungen und Skaleneffekten zu profitieren."

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,

eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey

zugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist

sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchange

zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der

regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder

Zulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.

Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist

keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann

schwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für

zukünftige Resultate.

Rückfragehinweis:

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Ellie Sweeney

atrium@fticonsulting.com

