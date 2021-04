EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: ATRIUM GIBT DIE ABSICHT ZUR EMISSION VON NACHRANGIGEN FIXED-TO-RESET

RATE UNDATED NOTES BEKANNT (das "Angebot")

Unternehmen

22.04.2021

Atrium European Real Estate Limited

ATRIUM GIBT DIE ABSICHT ZUR EMISSION VON NACHRANGIGEN FIXED-TO-RESET RATE

UNDATED NOTES BEKANNT (das "Angebot")

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 22. April 2021. Atrium European Real Estate Limited

(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren

Tochtergesellschaften die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Betreiber und

Neuentwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa,

gibt die Absicht bekannt, nachhaltige Teilschuldverschreibungen über einen

geschätzten Gesamtnominalbetrag von EUR 300.000.000 (die

"Teilschuldverschreibungen") zu emittieren. Die Teilschuldverschreibungen werden

nachrangig zu bestimmten anderen Schuldinstrumente sein und während der

anfänglichen Laufzeit von 5,5 Jahren einen fixen Zinsatz aufweisen. Die

Teilschuldverschreibungen werden europäischen und internationalen Investoren im

Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens angeboten. Atrium wird die Zulassung der

Teilschuldverschreibungen zur Official List der Luxemburger Börse und zum Handel

am geregelten Markt der Luxemburger Börse beantragen.

Der Nettoemissionserlös der Teilschuldverschreibungen wird zur Finanzierung oder

Refinanzierung von geeigneten Projekten und/oder Vermögenswerten einschließlich

Mietwohnungen, wie im Green Financing Framework von Atrium definiert, verwendet

werden.

Die Gesellschaft hat Goldman Sachs International und HSBC als Global

Coordinators und Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, HSBC,

ING und Raiffeisen Bank International als Joint Bookrunners für die Emission der

Teilschuldverschreibungen mandatiert.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc: +44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland, Claire Turvey, Andrew Davis

atrium@fticonsulting.com

For further information:

FTI Consulting Inc.:

+44 (0)20 3727 1000

Richard Sunderland

Claire Turvey

Richard.sunderland@fticonsulting.com

Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien

Sprache: Deutsch