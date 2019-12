EANS Adhoc: Atrium European Real Estate Limited (deutsch)

EANS-Adhoc: Update zur Dividendenzahlung und Ankündigung einer strategischen

Überprüfung

--------------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro

adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung.



Für den Inhalt ist der

Emittent verantwortlich.

--------------------------------------------------------------------------------

Unternehmen/Ausschüttungen/Dividendenbeschlüsse

09.12.2019

St Helier / Jersey -

Update zur Dividendenzahlung und Ankündigung einer strategischen Überprüfung

Ad hoc Mitteilung - Jersey, 10. Dezember 2019. Atrium European Real Estate

Limited (VSE/Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit

ihren Tochtergesellschaften, die "Atrium-Gruppe"), ein führender Eigentümer,

Verwalter und Entwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in

Zentraleuropa, gibt unter Bezugnahme auf die Mitteilungen vom 23. Juli und 7.

November 2019 bekannt, dass das Board of Directors (das "Board") die

Wiedereinsetzung der Dividendenzahlung für das dritte und vierte Quartal 2019

beschlossen hat.

Darüber hinaus gibt Atrium bekannt, dass das Board und das Managementteam eine

strategische Überprüfung mit dem Ziel durchgeführt haben, weitere

Wachstumschancen auszumachen, um langfristig für alle Aktionäre der Gesellschaft

eine starke und nachhaltige Rendite zu erzielen. Die strategische Überprüfung

hat sich unter anderem mit dem Ausbau der operativen Plattformen in Polen und

der Tschechischen Republik, der weiteren Umsetzung des Asset-Rotationsprogramms

der Gesellschaft, der Verdichtung der wichtigsten Retail-Assets und der

Diversifizierung in andere Immobilienklassen, wobei der Schwerpunkt auch auf

Wohnimmobilien zur Vermietung lag, befasst. Im Rahmen dieser

Diversifikationsstrategie hat die Gesellschaft eine Vereinbarung getroffen, die

ihr die Möglichkeit bietet, vorbehaltlich der entsprechenden Genehmigungen die

kontrollierende Beteiligung an einer geplanten Wohnanlage mit ca 900 Wohnungen

im Herzen von Warschau zu erwerben.

Die Dividendenpolitik von Atrium für 2020 soll zum Zeitpunkt der

Veröffentlichung der Jahresergebnisse für 2019 bekannt geben werden. Diese

Jahresergebnisse werden voraussichtlich am 26. Februar 2020 veröffentlicht, noch

vor dem für Ende März 2020 erwarteten Dividendenzahltag des ersten Quartals.

Die Dividenden für das dritte und vierte Quartal 2019 in Höhe von jeweils

EURCents 6,75 je Aktie, gelangt als Kapitalrückzahlung in einer einzigen

Ausschüttung von EURCents 13,5 am 30. Dezember 2019 an die per 23. Dezember 2019

registrierten Aktionäre mit dem Ex-Dividenden-Tag am 20. Dezember 2019 zur

Auszahlung.

Für weitere Informationen:

FTI Consulting Inc:

Richard Sunderland/Claire Turvey

+44 (0)20 3727 1000

atrium@fticonsulting.com

Über Atrium European Real Estate

Atrium ist ein führender Eigentümer, Betreiber und Sanierer von Einkaufszentren

und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atrium ist spezialisiert auf lokal

dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Mode und Unterhaltung in den besten

städtischen Lagen. Atrium besitzt 31 Immobilien mit einer Bruttomietfläche von

über 850.000 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR 2,7 Mrd. Diese Immobilien

befinden sich in Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei und Russland

und werden bis auf eine Ausnahme von Atrium's internem Team von Fachleuten für

Einzelhandelsimmobilien verwaltet.

Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,

eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jersey

zugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,

und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch an der Euronext Amsterdam

zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs der

regulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oder

Zulassungen sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.

Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist

keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann

schwanken. In der Vergangenheit erzielte Ergebnisse sind keine Garantie für

zukünftige Ergebnisse.

Rückfragehinweis:

FTI Consulting Inc:

Richard Sunderland/Claire Turvey

+44 (0)20 3727 1000

atrium@fticonsulting.com

Ende der Mitteilung euro adhoc

--------------------------------------------------------------------------------

Emittent: Atrium European Real Estate Limited

Seaton Place 11-15

UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel Islands

Telefon: +44 (0)20 7831 3113

FAX:

Email: richard.sunderland@fticonsulting.com

WWW: http://www.aere.com

ISIN: JE00B3DCF752

Indizes:

Börsen: Wien, Luxembourg Stock Exchange

Sprache: Deutsch