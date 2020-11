EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Trading Update für die ersten neun Monate 2020 und Update zur Dividende

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Unternehmen06.11.2020St Helier Jersey / Channel Islands -Trading Update für die ersten neun Monate 2020 und Update zur DividendeAd hoc Mitteilung - Jersey, 6. November 2020, Atrium European Real EstateLimited (VSE/Euronext: ATRS), (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihrenTochtergesellschaften die "Atrium Gruppe" oder die "Gruppe"), ein führenderEigentümer, Betreiber und Entwickler von Einkaufszentren undEinzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa, gibt die Ergebnisse für die erstenneun Monate endend zum 30. September 2020 und einen aktuellen Überblick über dieAuswirkungen von Covid-19 auf die Geschäftstätigkeit der Gruppe bekannt.Eine detailliertere Mitteilung mit den wesentlichen Ereignissen imBerichtszeitraums wird kurz nach dieser Mitteilung veröffentlicht und auf derWebsite der Gesellschaft verfügbar sein.Wesentliche Finanzkennzahlen für den BerichtszeitraumIn Millionen EUR 9M 2020 9M 2019 Veränderung%/pptNettomieterlöse ("NRI") 106,5 133,4 (20,1)Nettomieterlöse exkl. Auswirkungen von 117,9 133,4 (11,6)VeräußerungenNettomieterlöse auf Vergleichsbasis nach EPRA 75,9 87,4 (13,1)Belegrate (%) 92,9% 97,0% [1] (4,1)Operative Umsatzrendite (%) 90,0% 94,6% (4,6)EBITDA 91,9 116,8 (21,3)Bereinigte Einnahmen nach EPRA der Gesellschaft 56,3 80,5 (30,0)Update zur DividendeDie Dividende für das vierte Quartal 2020 wird (als Kapitalrückzahlung) am 30.Dezember 2020 an die am 8. Dezember 2020 im Register eingetragenen Aktionäreausbezahlt, mit dem Ex-Dividendenstichtag am 7. Dezember 2020. Der Zeitraum fürdie Inanspruchnahme der Scrip-Dividende beginnt am 9. Dezember 2020 und endet am21. Dezember 2020.Ein Rundschreiben mit weiteren Einzelheiten zur Wahlmöglichkeit der Aktionäreunter der Scrip-Dividenden Alternative, einschließlich der Ausübungsmodalitätenund des Umtauschverhältnisses, wird den Aktionären vor Beginn desAusübungszeitraumes zur Verfügung gestellt und auf der Website der Gesellschaftveröffentlicht werden.Nach der Implementierung von zusätzlichen Maßnahmen durch die Regierungen imZusammenhang mit der sich verschlechternden Covid-19-Situation, welche zuweiteren Unsicherheiten betreffend die kurzfristigen Handelsbedingungen geführthaben, hat das Board beschlossen, eine Entscheidung über die Dividendenpolitikfür 2021 auf die Bekanntgabe der Ergebnisse für 2020 im Februar 2021 zuverschieben.Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens www.aere.comoder für Analysten:Molly Katz: mkatz@aere.comPresse & Aktionäre:FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000Richard Sunderland / Claire Turvey / Andrew Davis: atrium@fticonsulting.comÜber Atrium European Real EstateAtrium ist ein führender Eigentümer, Verwalter und Neuentwickler vonEinkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentraleuropa. Atriumspezialisiert sich auf lokal dominante Einkaufszentren für Lebensmittel, Modeund Unterhaltung in den besten städtischen Lagen. Atrium besitzt 26 Immobilienmit einer Bruttomietfläche von 808.100 m2 und einem Gesamtmarktwert von rund EUR2,5 Milliarden. Diese Immobilien befinden sich in Polen, der TschechischenRepublik, der Slowakei und Russland und werden alle, mit Ausnahme von einer, vonAtriums internen Team von Fachleuten für Einzelhandelsimmobilien verwaltet.Im Januar 2020 kündigte Atrium eine Strategie zur Diversifizierung desPortfolios durch Investitionen in und die Verwaltung von Wohnimmobilien, miteinem Schwerpunkt auf Warschau, an.Die Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jerseyzugelassener Fonds durch die Jersey Financial Services Commission beaufsichtigt,und ist sowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam StockExchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oderZulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung istkeine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kannschwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie fürzukünftige Resultate.[1] Stand: 31. 