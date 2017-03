EANS-Adhoc: Atrium European Real Estate Limited / RAHMENVEREINBARUNG MIT ADVOFIN ZUR BEREINIGUNG JURISTISCHER ALTLASTEN

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Sonstiges22.03.2017RAHMENVEREINBARUNG MIT ADVOFIN ZUR BEREINIGUNG JURISTISCHER ALTLASTENAd hoc Mitteilung - Jersey, 22. März 2017: Atrium European RealEstate Limited (VSE/ Euronext: ATRS) (die "Gesellschaft" undgemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften, die "Gruppe"), gibtbekannt, dass ihr Board of Directors eine Rahmenvereinbarung mit derAdvoFin Prozessfinanzierung AG ("AdvoFin") und der SalburgRechtsanwalts GmbH ("Salburg") abgeschlossen hat, von der sich dieGesellschaft erwartet, dass sie die große Mehrheit derösterreichischen juristischen Altlasten bereinigen wird. DieRahmenvereinbarung ist ein entscheidender Schritt vorwärts bei derZielsetzung der Gesellschaft, alle ihre historischen juristischenAltlasten zu bereinigen.Die Rahmenvereinbarung legt einen Mechanismus fest, von dem sich dieGesellschaft erwartet, dass er es den Klienten von AdvoFin undSalburg, die Zertifikate (Austrian Depository Certificates, kurz"ADC") der Meinl European Land (der Name unter dem die Gesellschaftvor August 2008 bekannt war, als sie unter einem anderen Managementstand) zwischen 2002 und 2007 erworben haben und die Klagen gegenAtrium eingebracht oder sich anhängigen Strafverfahren gegen dieGesellschaft als Privatbeteiligte angeschlossen haben, ermöglicht,ihre Ansprüche zu bereinigen.Wenn sich alle unter der Rahmenvereinbarung teilnahmeberechtigtenADC-Investoren entscheiden teilzunehmen, würden die Zahlungen derGesellschaft maximal EUR 44 Millionen betragen. Angesichts dieserEntwicklungen hat die Gesellschaft ihre Rückstellungen inZusammenhang mit diesen juristischen Altlasten neu bewertet undentschieden, diese um rund EUR 32 Millionen zu erhöhen. Dies wirdsich auch im Jahresfinanzbericht 2016 der Gesellschaft widerspiegeln,der heute veröffentlicht wird.Hinsichtlich jener, die sich dazu entscheiden, weiter gegen dieGesellschaft im Zusammenhang mit diesen Altlasten vorzugehen,wiederholt die Gesellschaft ihre Aussage, dass sie die gegen siegerichteten Ansprüche zurückweist und sie sich weiterhin insämtlichen Verfahren mit aller Kraft verteidigen wird.Weitere Informationen:FTI Consulting Inc.:Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeney+44 (0)20 3727 1000atrium@fticonsulting.comDie Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschafterrichtet, eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird alszertifizierter, in Jersey zugelassener Fonds durch dieFinanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und ist sowohl zum Handel ander Wiener Börse als auch Euronext Amsterdam Stock Exchangezugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehendenBeaufsichtigung oder Zulassung sollte angemessene fachliche Beratungin Anspruch genommen werden. Alle Investitionen unterliegen einemRisiko. Eine vergangene Wertentwicklung ist keine Garantie fürzukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kann schwanken. In derVergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie für zukünftigeResultate.Rückfragehinweis:For further information:FTI Consulting Inc.:+44 (0)20 3727 1000Richard SunderlandClaire TurveyRichard.sunderland@fticonsulting.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: Atrium European Real Estate LimitedSeaton Place 11-15UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel IslandsTelefon: +44 (0)20 7831 3113Email: richard.sunderland@fticonsulting.comWWW: http://www.aere.comBranche: ImmobilienISIN: JE00B3DCF752Indizes: Standard Market ContinuousBörsen: Amtlicher Handel: Wien, Börse: Luxembourg Stock ExchangeSprache: DeutschOriginal-Content von: Atrium European Real Estate Limited, übermittelt durch news aktuell