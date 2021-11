EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)

Finanztrends Video zu AT & S



mehr >

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------AT&S beabsichtigt die Emission einer nachrangigen Anleihe (Hybridanleihe)Finanzierung29.11.2021Leoben - Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MARDIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZURVERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE ODER VERTEILUNG IN ODER INNERHALB DERVEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRIALIEN(S), KANADA(S), JAPAN(S) ODERANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHGUNG, WEITERGABE ODER VETEILUNGRECHTSWIDIRIG WÄRE, BESTIMMT.Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft beabsichtigtdie Begebung einer tief nachrangigen Anleihe mit unbestimmter Laufzeit und einervorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit durch die Emittentin nach fünf Jahren(Hybridanleihe). Die Details der Emission wie Gesamtnennbetrag, Emissionspreisund Kupon würden auf Basis der zum Zeitpunkt der Durchführung jeweils gültigenMarktbedingungen ermittelt werden. Dabei würde ein Emissionsvolumen imdreistelligen Millionenbereich bis hin zur Benchmark-Size erwartet. DieGesellschaft hat verschiedene Finanz- und Rechtsberater beauftragt und derAufsichtsrat hat heute seine grundsätzliche Zustimmung erteilt. Die Durchführungeiner potenziellen Emission ist insbesondere abhängig von den gegebenenMarktbedingungen und finalen Organbeschlüssen und könnte noch im Geschäftsjahr2021/22 (also bis zum 31. März 2022) stattfinden. Die Emission würde sichausschließlich an institutionelle Investoren richten, ein "Retailangebot" würdenicht erfolgen.Der mögliche Emissionserlös soll das strategische Investitionsprogramm als Basisfür das geplante, langfristig profitable Wachstum unterstützen. Darüber hinaussoll der potenzielle Erlös die Kapitalbasis von AT&S stärken und dieBilanzstruktur über ein IFRS-Eigenkapitalinstrument optimieren. Darüber hinausist beabsichtigt, einen Teil des potenziellen Emissionserlöses für einRückkaufangebot an die Inhaber der im Jahr 2017 begebenen Hybridanleihe zuverwenden.Rechtlicher Hinweis:Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt oder ein Angebotsdokument noch einAngebot, eine Aufforderung oder Einladung zum Verkauf oder zum Kauf vonWertpapieren der AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaftnoch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratungoder Empfehlung.Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß ausländischenWertpapiergesetzen, insbesondere gemäß dem U.S. Securities Act of 1933 in derderzeit geltenden Fassung ("Securities Act"), bei ausländischenWertpapierbehörden registriert und dürfen insbesondere in den VereinigtenStaaten von Amerika ("USA") ohne Registrierung oder Ausnahme von denRegistrierungserfordernissen gemäß dem Securities Act weder angeboten nochverkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in oder innerhalb derUSA, Australien(s), Kanada(s) oder Japan(s) oder einem anderen Staat, in dem dieWeitergabe oder Verbreitung unzulässig wäre, bestimmt und darf nicht anPublikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oderweitergeleitet werden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den USAfindet nicht statt.Rückfragehinweis:Medienkontakt:Gerald Reischl, Director Communications & Public RelationsTel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.netInvestor Relations Kontakt:Philipp Gebhardt, Director Investor RelationsTel: +43 3842 200 2274; Mobil: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.netAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 138700 Leoben / Österreichwww.ats.netEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AktiengesellschaftFabriksgasse 13A-8700 LeobenTelefon: 03842 200-0FAX:Email: ir@ats.netWWW: www.ats.netISIN: AT0000969985Indizes: WBI, ATX GP, ATX, VÖNIXBörsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell