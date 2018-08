EANS-Adhoc: ATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN BEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WERDEN SOLL

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. NICHT ZUR VERSENDUNG INNERHALB DER, IN DIEODER AN PERSONEN MIT AUFENTHALT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHRERTERRITORIEN UND AUSSENGIEBTE, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEMDISTRICT OF COLUMBIA (DIE "VEREINIGTEN STAATEN") ODER AN EINE U.S. PERSON (WIENACHSTEHEND DEFINIERT) ODER INNERHALB ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION IN DER ESUNRECHTMÄSSIG IST DIESES DOKUMENT ZU VERSENDEN.Atrium European Real Estate LimitedATRIUM GIBT RÜCKKAUFSANGEBOT FÜR 2020 UND 2022 FÄLLIGE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGENBEKANNT, WELCHES DURCH DIE NEUEMISSION EINER SENIOR ANLEIHE FINANZIERT WERDENSOLLAd hoc Mitteilung - Jersey, 31. August 2018. Atrium European Real Estate Limited(VSE/ Euronext: ATRS) ("Atrium" oder die "Gesellschaft" und gemeinsam mit ihrenTochtergesellschaften, die "Gruppe"), ein führender Eigentümer, Verwalter undEntwickler von Einkaufszentren und Einzelhandelsimmobilien in Zentral- undOsteuropa gibt die Einladung, vorbehaltlich bestimmter Angebots- undVerbreitungsbeschränkungen, an die Inhaber ihrer im April 2020 fälligen EUR350.000.000 4,000 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS0918754895) (vondenen EUR 334.950.000 aktuell ausstehend sind) (die "2020Teilschuldverschreibungen") und ihrer im Oktober 2022 fälligen EUR 500.000.0003,625 Prozent Teilschuldverschreibungen (ISIN: XS1118586244) (von denen EUR498.588.000 aktuell ausstehend sind) (die "2022 Teilschuldverschreibungen" undzusammen mit den 2020 Teilschuldverschreibungen die "Teilschuldverschreibungen")bekannt, ihre Teilschuldverschreibungen der Gesellschaft gegen Barzahlung zumRückkauf anzubieten (die "Angebote"). Die Angebote sind Teil desBilanzstrukturmanagements der Gesellschaft, um die Schuldentilgungen derGesellschaft aktiv zu managen und um das Schuldenfälligkeitsprofil derGesellschaft zu verlängern. Diese Angebote sind bedingt mit der erfolgreichenEmission des neuen EUR RegS unbesicherten fixverzinsten Senior Eurobond miteiner Laufzeit von sechseinhalb bis sieben Jahren und einem erwartetenGesamtnennbetrag von EUR 300.000.000 (die "Neuen Teilschuldverschreibungen")oder einer andere Finanzierungen, die die Gesellschaft nach eigenem Ermessen zufür sie akzeptablen Bedingungen festlegt. Der Nettoemissionserlös der NeuenTeilschuldverschreibungen wird zur teilweisen Rückzahlung und Refinanzierungbestehender Verbindlichkeiten der Gruppe, insbesondere für den Rückkauf derausstehenden Teilschuldverschreibungen für einen bestimmten festen Betrag gemäßdem Tender Offer Memorandum (wie nachstehend definiert) und für allgemeineUnternehmenszwecke verwendet.Die Angebote enden am 7. September 2018, und unterliegen den im Tender OfferMemorandum vom 31. August 2018 (das "Tender Offer Memorandum") festgelegtenBedingungen. Nach Maßgabe anwendbaren Rechts und wie im Tender Offer Memorandumbeschrieben, kann die Gesellschaft nach eigenem Ermessen die Angebote jederzeitverlängern, erneuern, abändern, beenden oder dessen Bedingungen ändern.Für die Teilschuldverschreibungen die im Rahmen der Angebote zum Erwerb durchdie Gesellschaft angenommen werden, beabsichtigt die Gesellschaft einenKaufpreis berechnet entsprechend einer Ankaufsrendite von 0 Prozent für die 2020Teilschuldverschreibungen, und die sich aus der Summe des jeweiligeninterpolierten Mid-Swap-Satzes und einer Ankaufsspanne von 135 Basispunkten fürdie 2022 Teilschuldverschreibungen ergibt, zu leisten. Zusätzlich werden für dieTeilschuldverschreibungen die von der Gesellschaft gemäß den Angebotenangenommen werden, die aufgelaufenen Stückzinsen soweit diese angefallen sind,bezahlt. Die Gesellschaft beabsichtigt Teilschuldverschreibungen im Rahmen derAngebote zum Erwerb in jenem Gesamtnennbetrag anzunehmen, sodass die durch dieGesellschaft zu leistenden gesamte Gegenleistung für die zum Erwerb angenommenenTeilschuldverschreibungen (nicht inbegriffen die auf dieTeilschuldverschreibungen angefallenen und zu zahlenden Stückzinsen) EUR300.000.000 nicht überschreitet (die "Gesamtgegenleistung") (die Gesellschaftbehält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen erheblich mehr oder wenigerTeilschuldverschreibungen als die Gesamtgegenleistung zum Kauf anzunehmen). Wennder Gesamtnennbetrag der zum Kauf angebotenen Teilschuldverschreibungen dieGesamtgegenleistung (oder der erhöhte Betrag, den die Gesellschaft zum Kaufannimmt) übersteigt, werden die Teilschuldverschreibungen anteilig und inÜbereinstimmung mit der Reihenfolge ihres Einlangens, wie im Tender OfferMemorandum näher beschrieben, angenommen.Die in Übereinstimmung mit den Angeboten erworbenen Teilschuldverschreibungenwerden entwertet und nicht wieder ausgegeben oder weiterverkauft.Teilschuldverschreibungen, die nicht in Übereinstimmung mit den Angeboten gültigzum Kauf angeboten und angenommen wurden, bleiben zu ihren jeweiligenBedingungen ausstehend.Ob die Gesellschaft die Teilschuldverschreibungen kaufen wird, die rechtsgültigangeboten wurden, hängt insbesondere vom erfolgreichen Abschluss der Emissionder Neuen Teilschuldverschreibungen oder einer anderen Finanzierung ab, die dieGesellschaft nach eigenem Ermessen zu für sie akzeptablen Bedingungen (in jedemFall wie von der Gesellschaft festgelegt) festlegen kann.Für weitere Informationen:FTI Consulting Inc.: +44 (0)20 3727 1000Richard Sunderland, Claire Turvey, Ellie Sweeneyatrium@fticonsulting.comTender Agent:Deutsche Bank AG, London Branch +44 (0)20 75475000Attention: Trust and Agent ServicesEmail: xchange.offer@db.comDie Gesellschaft ist als geschlossene Investmentgesellschaft errichtet,eingetragen in und mit Sitz auf Jersey, und wird als zertifizierter, in Jerseyzugelassener Fonds durch die Finanzmarktbehörde Jersey beaufsichtigt, und istsowohl zum Handel an der Wiener Börse als auch NYSE Euronext Amsterdam StockExchange zugelassen. Bei Unsicherheiten hinsichtlich des Geltungsbereichs derregulatorischen Anforderungen aufgrund der vorstehenden Beaufsichtigung oderZulassung sollte angemessene fachliche Beratung in Anspruch genommen werden.Alle Investitionen unterliegen einem Risiko. Eine vergangene Wertentwicklung istkeine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Investitionen kannschwanken. In der Vergangenheit erzielte Resultate sind keine Garantie fürzukünftige Resultate.Angebots- und VerbreitungsbeschränkungenWeder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen eine Einladungzur Angebotsabgabe in einer Jurisdiktion dar, in der, oder an Personen in oderaus der, eine solche Einladung oder eine solche Angebotsabgabe nach geltendemWertpapierrecht rechtswidrig ist. Die Angebote wurden nicht und werden nicht,direkt oder indirekt, innerhalb oder in die, oder durch die Verwendung der Postder, oder durch irgendwelche Mittel oder Einrichtungen des innerstaatlichen oderaußerstaatlichen Handels der, oder von jeglicher Einrichtung einer nationalenWertpapierbörse der Vereinigten Staaten oder an eine U.S. Person (wie inRegulation S des United States Securities Act of 1993 festgelegt (jede eine"U.S. Person")), gemacht. Die Verbreitung dieser Mitteilung und des Tender OfferMemorandums kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlich beschränkt sein.Personen, die entweder in den Besitz dieser Mitteilung oder des Tender OfferMemorandums gelangen, sind von der Gesellschaft aufgefordert, sich selbst überdie Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten. Weder von derGesellschaft noch von einer anderen Person wurden und werden in einerJurisdiktion Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot ermöglichenwürden.Weder diese Mitteilung noch das Tender Offer Memorandum stellen ein Angebot zumKauf oder Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oderVerkauf der Neuen Teilschuldverschreibungen oder anderer Wertpapiere in denVereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nichtangeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem Securities Actregistriert oder von den Registrierungserfordernissen ausgenommen. For further information:FTI Consulting Inc.:+44 (0)20 3727 1000Richard SunderlandClaire TurveyRichard.sunderland@fticonsulting.comEmittent: Atrium European Real Estate LimitedSeaton Place 11-15UK-JE4 0QH St Helier Jersey / Channel IslandsTelefon: +44 (0)20 7831 3113Email: richard.sunderland@fticonsulting.comWWW: http://www.aere.comISIN: JE00B3DCF752Börsen: Luxembourg Stock Exchange, Wien