EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Gewinnverwendungsvorschlag und Bestellung 2. Vorstand

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------kein Stichwort04.04.2018Linz - Linz - In der heutigen Aufsichtsratssitzung wurde der Jahresabschluss fürdas Geschäftsjahr 2017 vom Aufsichtsrat festgestellt. Dieser ist ab 04.04.2018auf der Homepage der ATHOS Immobilien AG (http://www.athos.at/investor.html[http://www.athos.at/investor.html]) einsehbar.Aufgrund des erfreulichen Betriebsergebnisses werden Vorstand und Aufsichtsratder am 18.06.2018 stattfindenden Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung inHöhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie) sowie eine einmaligeSonderdividendenausschüttung in Höhe von EUR 1.080.000,- (EUR 0,60 pro Aktie)zur Gewinnverwendung vorschlagen. Der Ex-Dividendentag ist der 27.06.2018.Weiters hat der Aufsichtsrat heute einstimmig beschlossen, Herrn Mag. ManfredPammer mit Wirkung zum 01.06.2018 zum 2. Vorstand der ATHOS Immobilien AG zubestellen. Die Bestellung erfolgt auf 2 Jahre. Durch die Verstärkung derManagementstruktur soll der geplanten Strategie des permanenten Wachstums undden damit verbundenen Investitionsaktivitäten Rechnung getragen werden.Rückfragehinweis:ATHOS Immobilien AG, Waltherstraße 11, 4020 Linz, Mag. Sunhild Fries(Compliance/Recht), Tel.: 0732 / 604477-14Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ATHOS Immobilien AGWaltherstraße 11A-4020 LinzTelefon: 0732/60 44 77FAX: 0732/60 44 77-23Email: office@athos.atWWW: www.athos.atISIN: AT0000616701Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ATHOS Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell