EANS-Adhoc: ATHOS Immobilien AG / Änderungen im Vorstand

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Personalia28.09.2018Linz -Die ATHOS Immobilien AG gibt bekannt, dass Herr Mag. Stephan Hirsch seinVorstandsmandat per 30.09.2019 niederlegt.Die vorzeitige Beendigung erfolgt in bestem Einvernehmen zwischen Aufsichtsratund dem langjährigen Vorstand.Mag. Stephan Hirsch wird bis 30.06.2019 als Angestellter dem Unternehmen zurVerfügung stehen.Der Aufsichtsrat bedankt sich beim scheidenden Vorstand für sein Engagement unddie erfolgreiche Arbeit in den vergangenen 16 Jahren.Rückfragehinweis:Für Rückfragen steht der Aufsichtsratsvorsitzende, Ing. Jochen Dickinger, unterTel.: 0732/604477-0 zur Verfügung.Ende der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: ATHOS Immobilien AGWaltherstraße 11A-4020 LinzTelefon: 0732/60 44 77FAX: 0732/60 44 77-23Email: office@athos.atWWW: www.athos.atISIN: AT0000616701Indizes:Börsen: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: ATHOS Immobilien AG, übermittelt durch news aktuell