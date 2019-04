EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / Dividendenvorschlag von 1,00 ? je Aktie für das Geschäftsjahr 2018|19

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------AGRANA mit deutlich schwächerem Konzern-EBIT 2018|19; Ausblick für 2019|20wieder positiverAusschüttungen/Dividendenbeschlüsse09.04.2019Wien - Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute beschlossen, der 32.ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2019 eine Dividende in Höhe von 1,00EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2018|19 vorzuschlagen (Dividende für 2017|18:1,125* EUR je Aktie).AGRANA bekennt sich damit weiter zu einer berechenbaren, zuverlässigen undtransparenten Dividendenpolitik, die auf Kontinuität ausgerichtet ist. DieAusschüttungen orientieren sich nicht nur am Ergebnis, sondern auch am Cashflowsowie an der Verschuldungssituation des Konzerns unter Wahrung einer solidenBilanzstruktur.Nach vorläufigen Zahlen erzielte AGRANA im Geschäftsjahr 2018|19 (1. März 2018bis 28. Februar 2019) wie prognostiziert ein deutlich unter Vorjahr liegendesErgebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 66,6 Mio. EUR (2017|18: 190,6 Mio.EUR). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 2.443,0 Mio. EUR (2017|18: 2.566,3Mio. EUR).Für das Geschäftsjahr 2019|20 rechnet die AGRANA-Gruppe trotz der weiterhingroßen Herausforderungen im Segment Zucker wieder mit einem deutlichen Anstieg(+10 % bis +50 %) beim Konzern-EBIT.Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2018|19 und aller Details zu denJahreszahlen 2018|19 sowie zum Ausblick 2019|20 erfolgt wie geplant am 13. Mai2019.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http://www.agrana.com/] zur Verfügung.*Aktiensplit im Verhältnis 1:4 im Juli 2018 (Aktienanzahl per 28. Februar 2019:62.488.976 Stück)Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail: hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPublic RelationsTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Wien, Berlin, Stuttgart, FrankfurtSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell