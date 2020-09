EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA erwartet für 2020|21 Gruppen-EBIT zumindest auf Vorjahresniveau

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Gewinnprognose/Halbjahresergebnis16.09.2020Wien - Das vorläufige EBIT der AGRANA Beteiligungs-AG im ersten Halbjahr 2020|21(1. März bis 31. August 2020) beträgt 55,8 Mio. EUR und liegt damit moderat überdem Wert des H1 2019|20 (51,7 Mio. EUR). Der vorläufige Konzernumsatz in denersten sechs Monaten beträgt 1.309,3 Mio. EUR (H1 2019|20: 1.250,0 Mio. EUR).Die Prognose für das volle Geschäftsjahr 2020|21 der AGRANA Beteiligungs-AGstand bislang unter dem Vorbehalt der nicht quantifizierbaren wirtschaftlichenund finanziellen Auswirkungen sowie des weiteren Verlaufes der COVID-19-Pandemie. Nach Vorliegen der vorläufigen Halbjahreszahlen 2020|21 und aufgrundeiner angepassten internen Planung, in der mögliche Auswirkungen derCoronavirus-Krise bestmöglich abgebildet wurden, rechnet AGRANA für dasGesamtjahr 2020|21 mit einem Konzern-EBIT zumindest auf Vorjahresniveau(2019|20: 87,1 Mio. EUR). Beim Konzernumsatz wird ein leichter bis moderaterAnstieg erwartet (2019|20: 2.480,7 Mio. EUR).Aufgrund der andauernden COVID-19-Pandemie und der damit verbundenen hohenVolatilität in allen Segmenten ist diese Prognose weiterhin von sehr hoherUnsicherheit geprägt und beinhaltet noch keine finanziellen Auswirkungen einermöglichen Schließung der Zuckerfabrik in Leopoldsdorf|Österreich nach derKampagne 2020.Weitere Details zum Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr 2020|21 und nähereInformationen zu den einzelnen Segmenten veröffentlicht der Konzern wie geplantam 8. Oktober 2020.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com [http://www.agrana.com/] zur Verfügung.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905E-mail: hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPublic RelationsTel.: +43-1-211 37-12084E-mail: markus.simak@agrana.com Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comISIN: AT000AGRANA3Indizes: WBIBörsen: Frankfurt, Stuttgart, Berlin, WienSprache: Deutsch