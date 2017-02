EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Agrana":

--------------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euroadhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist derEmittent verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------------Kapitalmaßnahmen/Barkapitalerhöhung16.02.2017DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNGNOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VONAMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)BESTIMMT.AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis desBezugsangebots bekanntAGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat am31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt biszu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei Tranchenbekanntgegeben.Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA dieerste Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit derUmplatzierung 500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestandvon Südzucker AG die institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossenhat. Im Zuge der ersten Tranche der Barkapitalerhöhung hat AGRANA1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 100platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien ausder zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden bezugsberechtigtenAGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrechtverzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete undbis einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis vonEUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (das "Bezugsangebot").AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebotsbekannt und teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZinsgesamt 67.349 neue AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden.Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis 16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZbezogen wurden, werden institutionellen Investoren im Rahmen vonPrivatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalbder Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das"Rump Placement").Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchenausgegebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des RumpPlacement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den dieTransaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Groupund Raiffeisen Bank International festgelegt und unverzüglichveröffentlicht.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zurVerfügung.Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder inden Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrerTerritorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District ofColumbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder einAngebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung nocheine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zurZeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerikadar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANABeteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich daraufbeziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten vonAmerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungspflicht gemäß demU.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sichdarauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß demSecurities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten vonAmerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage eineranwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkaufnoch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten nocheine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogeneBeratung oder Empfehlung.Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgtausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischenFinanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträgeund Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen desKapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017)veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicherGeschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet keinöffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalbÖsterreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von derProspekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichsrichtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälligerNachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigteAktionäre der AGRANA.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPublic RelationsTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comBranche: NahrungsmittelISIN: AT0000603709Indizes: WBI, ATX PrimeBörsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell