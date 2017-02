EANS-Adhoc: AGRANA Beteiligungs-AG / AGRANA Beteiligungs-AG und Südzucker AG schließen institutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab und legen Angebotspreis mit EUR 100 fest

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S)BESTIMMT.AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft platziert erste Tranche ihrerBarkapitalerhöhung und schließt gemeinsam mit Südzucker AG dieinstitutionelle Vorabplatzierung erfolgreich ab- Insgesamt 1.316.720 neue und 500.000 bestehende AGRANA-Aktien vonSüdzucker AG platziert - Angebotspreis wird mit EUR 100 festgelegt -Bruttoemissionserlös von EUR 131,67 Millionen für die neuenAGRANA-Aktien und Bruttoplatzierungserlös von EUR 50 Millionen fürdie bestehenden von Südzucker AG angebotenen AGRANA-Aktien erzielt -Streubesitz erhöht sich durch die institutionelle Vorabplatzierungauf 18,4%AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat diegestern gestartete institutionelle Vorabplatzierung von bis zu1.316.720 neuen AGRANA-Aktien (ISIN AT0000603709) und bis zu 500.000bestehenden AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG (die"Basis-Alten Angebotsaktien") heute erfolgreich abgeschlossen.Insgesamt wurden 1.316.720 neue AGRANA-Aktien und 500.000 bestehendeAGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG bei ausgewählteninstitutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten vonAmerika platziert. Durch die institutionelle Vorabplatzierung erhöhtsich der Streubesitz auf 18,4%.Der Angebotspreis für die in der institutionellen Vorabplatzierungplatzierten AGRANA-Aktien und für die im öffentlichen Bezugsangebotnoch auszugebenden neuen AGRANA-Aktien wurde mit EUR 100 festgelegt.AGRANA hat dadurch in der institutionellen Vorabplatzierung einenBruttoemissionserlös von EUR 131,67 Mio. und Südzucker AG einenBruttoplatzierungserlös von EUR 50 Mio. für die von ihr verkauftenbestehenden AGRANA-Aktien erzielt.Die in der institutionellen Vorabplatzierung platziertenAGRANA-Aktien werden voraussichtlich am 7.2.2017 gegen Bezahlung desAngebotspreises geliefert.Die institutionelle Vorabplatzierung umfasst die erste Tranche dergestern von AGRANA bekannt gegebenen Barkapitalerhöhung von insgesamtbis zu 1.420.204 neuen AGRANA- Aktien in zwei Tranchen. Dieverbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus der zweitenTranche der Barkapitalerhöhung werden bezugsberechtigtenAGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrechtverzichtet haben, in der Bezugsfrist, die voraussichtlich am 2.2.2017startet und bis einschließlich 16.2.2017 läuft, zum Bezugspreis vonEUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (ISIN der Bezugsrechte:AT0000A1TEP8). Die bestehenden AGRANA-Aktien werden ab 2.2.2017 "exBezugsrecht" gehandelt.Nicht im Bezugsangebot bezogene neue AGRANA-Aktien werdenausgewählten institutionellen Anlegern im Rahmen vonPrivatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalbder Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis zum Erwerbangeboten (das "Rump Placement"). Die finale Anzahl der im Zuge derBarkapitalerhöhung begebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschlussdes Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker AG sowie denbegleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group undRaiffeisen Bank International (die Emissionsbanken") festgelegt undunverzüglich veröffentlicht.Aufgrund des Angebotspreises von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie undunter der Annahme, dass sämtliche 103.484 neuen AGRANA-Aktien, dienicht bereits in der institutionellen Vorabplatzierung platziertwurden, im Bezugsangebots bezogen oder im Rump Placement platziertwerden, würde AGRANA aus der Barkapitalerhöhung insgesamt einenNettoemissionserlös von voraussichtlich rund EUR 137,04 Mio.erzielen. Bei Platzierung sämtlicher 1.420.204 neuer AGRANA-Aktienund nach Umplatzierung sämtlicher 500.000 von Südzucker AGangebotenen bestehenden AGRANA-Aktien im Zuge des Angebots würde sichder Streubesitz damit auf rund 18,9 % erhöhen.Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zurVerfügung.Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder inden Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrerTerritorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District ofColumbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder einAngebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung nocheine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zurZeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerikadar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANABeteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich daraufbeziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten vonAmerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sindregistriert oder von der Registrierungspflicht gemäß demU.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigenFassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sichdarauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß demSecurities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten vonAmerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage eineranwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die außerhalb desVereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mitInvestitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Servicesand Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in dergeltenden Fassung) (die "Order") haben oder (iii) die Artikel 49 (2)(a) bis (d) der Order ("high net worth companies, unincorporatedassociations etc.") unterliegen (alle solche Personen nachfolgend"Relevante Personen" genannt). Eine Person, die keine RelevantePerson ist, darf nicht auf Grund dieser Mitteilung oder ihresInhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oderInvestitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehtnur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit RelevantenPersonen unternommen.Diese Mitteilung richtet sich in Mitgliedstaaten des EuropäischenWirtschaftsraums nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinnvon Artikel 2(1)(e) der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweilsgeltenden Fassung sind.Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkaufnoch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten nocheine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogeneBeratung oder Empfehlung. Ein öffentliches Bezugsangebot von Aktiender AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft hat noch nichtstattgefunden. Etwaige derzeit erteilte Zeichnungsaufträge dafürwerden zurückgewiesen.Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgtausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischenFinanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträgeund Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen desKapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft(http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017)veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicherGeschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs,insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet keinöffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalbÖsterreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von derProspekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichsrichtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälligerNachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigteAktionäre der AGRANA.Rückfragehinweis:AGRANA Beteiligungs-AGMag.(FH) Hannes HaiderInvestor RelationsTel.: +43-1-211 37-12905e-mail:hannes.haider@agrana.comMag.(FH) Markus SimakPublic RelationsTel.: +43-1-211 37-12084e-mail: markus.simak@agrana.comEnde der Mitteilung euro adhoc--------------------------------------------------------------------------------Emittent: AGRANA Beteiligungs-AGF.-W.-Raiffeisen-Platz 1A-1020 WienTelefon: +43-1-21137-0FAX: +43-1-21137-12926Email: info.ab@agrana.comWWW: www.agrana.comBranche: NahrungsmittelISIN: AT0000603709Indizes: WBI, ATX PrimeBörsen: Präsenzhandel: Berlin, Stuttgart, Frankfurt, Amtlicher Handel: WienSprache: DeutschOriginal-Content von: AGRANA Beteiligungs-AG, übermittelt durch news aktuell