EAA schreibt weiter schwarze Zahlen und übertrifft auch im Geschäftsjahr 2018 die Abbauplanung

Düsseldorf (ots) - EAA-Pressemitteilung Geschäftsjahr 2018- Jahresüberschuss beträgt rund 2,6 Mio. EUR- Kredite und Wertpapiere um rund 5 Mrd. EUR reduziert- Solider Risikopuffer zum Abbau des Restportfolios- Strategie für den vorzeitigen Risikoabbau vorgelegtDie EAA hat ihre Abbauziele im Geschäftsjahr 2018 erneutübertroffen. Das Kredit- und Wertpapierportfolio reduzierte sich seitJahresbeginn um 4,7 Mrd. EUR, das Nominalvolumen des Handelsbestandsum rund 35 Mrd. EUR. Im Rahmen ihres öffentlichen Auftrags hat dieEAA nunmehr von 2010 bis 2018 insgesamt gut 88% aller von derehemaligen WestLB übernommenen Kredite und Wertpapiere sowie rund 84%der überwiegend derivativen Finanzprodukte im Handelsbestandabgewickelt. Die Bilanzsumme der EAA sank 2018 um rund 7 Mrd. EUR undfiel unter 40 Mrd. EUR.Obwohl die laufenden Erträge aus dem der EAA übertragenen Vermögenmit fortschreitender Abwicklung zwangsläufig sinken, konnte die EAAdas vergangene Geschäftsjahr erneut mit positivem Ergebnisabschließen. Der erzielte Überschuss beläuft sich auf 2,6 Mio. EURnach Steuern. Ein stabiles Handelsergebnis, positive Effekte aus derAuflösung von Rückstellungen sowie Kostensenkungen trugen maßgeblichzum Ergebnis bei. Die in der ursprünglichen Planung für diesenZeitraum erwarteten Verluste konnten so vermieden werden.Abwicklungsplanziele 2027 vorzeitig realisierenDie EAA kann für den Abbau des verbliebenen Portfolios weiter aufeinen soliden Risikopuffer zurückgreifen: Zum Eigenkapital von rund660 Mio. EUR kommen rund 690 Mio. EUR an Risikovorsorge. Zudem stehtein Eigenkapitalziehungsrahmen von 480 Mio. EUR zu Verfügung."Der EAA ist es bisher gelungen, die ursprüngliche Zeitplanung fürdie Abwicklung der WestLB-Altlasten zu übertreffen und zugleich auchhöhere Reserven als erwartet aufzubauen," sagte Matthias Wargers,Sprecher des EAA-Vorstands.Aus Sicht des EAA-Vorstands ergeben sich hieraus Spielräume, diefür 2027 angestrebten Abwicklungsziele vorzeitig zu realisieren. Nacheingehender Analyse hat die EAA ein Konzept für den weiterbeschleunigten Risikoabbau entwickelt, das sie derzeit intensiv mitihren Gremien, Eigentümern und der Rechtsaufsicht diskutiert undweiter validiert.Pressekontakt:EAA-Pressestelle: 0211 826-7900Original-Content von: Erste Abwicklungsanstalt, übermittelt durch news aktuell