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EST MEDIA VAGYONK.UF -,7. - E8E4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




31.07.19 14:58
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN EST MEDIA VAGYONK.UF -,78 E8E4 HU0000151956 AB/FROM ONWARDS 31.07.2019 14:57 CET

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