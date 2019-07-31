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EST MEDIA VAGYONK.UF -,7. - E8E4: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
31.07.19 14:58
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE. THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE: INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN EST MEDIA VAGYONK.UF -,78 E8E4 HU0000151956 AB/FROM ONWARDS 31.07.2019 14:57 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,392 €
|0,389 €
|0,003 €
|+0,77%
|31.07./16:52
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000151956
|A2H5RL
|0,54 €
|0,21 €
= Realtime
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