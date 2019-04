Dynex Capital: Es hat sich angekündigt und jetzt …

An der Börse New York notiert die Aktie Dynex Capital am 14.04.2019, 00:19 Uhr, mit dem Kurs von 6,17 USD. Die Aktie der Dynex Capital wird dem Segment "Diversifizierte Finanzwerte" zugeordnet.

Dynex Capital haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 8,11 ist die Aktie von Dynex Capital auf Basis der heutigen Notierungen 77 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "" (34,8) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Dynex Capital damit 2,59 Prozent unter dem Durchschnitt (9,85 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "" beträgt 10,3 Prozent. Dynex Capital liegt aktuell 3,05 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Dynex Capital-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 6,16 USD. Der letzte Schlusskurs (6,16 USD) weicht somit 0 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Auch für diesen Wert (6,07 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,48 Prozent), somit erhält die Dynex Capital-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Dynex Capital-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.