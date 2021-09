Dynavax-Aktie: Unbeirrte Analysten!

Die Aktie von Dynavax Technologies hat im laufenden Jahr stark an Wert zugelegt: Seit Januar ist der Titel an der US-Tech-Börse Nasdaq um über 230 Prozent gestiegen. In den vergangenen fünf Handelstagen kletterten die Anteilen ebenfalls um 6,75 Prozent. Auch im Tagesverlauf bis 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit kletterte das Papier um satte 22,17 Prozent und stand damit bei 18,16 US-Dollar.

