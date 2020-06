Dynatrace: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Am 12.06.2020, 00:25 Uhr notiert die Aktie Dynatrace mit dem Kurs von 37.9 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Dynatrace auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 14 Tagen und damit über den gesamten analysierten Zeitraum zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Dynatrace. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dynatrace beläuft sich mittlerweile auf 26,22 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 37,9 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +44,55 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 30,66 USD. Somit ist die Aktie mit +23,61 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Dynatrace erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 18 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 14 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 7 Buy, 2 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (33,09 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -12,7 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 37,9 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Dynatrace erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.