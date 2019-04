Dynasil Of America: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "tpi Composites":

Per 14.04.2019, 21:57 Uhr wird für die Aktie Dynasil Of America am Heimatmarkt NASDAQ CM der Kurs von 1,12 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Elektronische Geräte und Instrumente".

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Dynasil Of America-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Anleger: Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Dynasil Of America auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde neutral gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Dynasil Of America in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Hold". Damit kommt die Redaktion zu dem Befund, dass Dynasil Of America hinsichtlich der Stimmung als "Hold" eingestuft werden muss.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Dynasil Of America-Aktie beträgt dieser aktuell 1,15 USD. Der letzte Schlusskurs (1,12 USD) liegt damit auf ähnlichem Niveau (-2,61 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Dynasil Of America somit eine "Hold"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 1,03 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,74 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Dynasil Of America ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Dynasil Of America auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.