Dynamo Dresden begrüßt DENQBAR als offiziellen Partner

Pirna (ots) - Wer kennt sie nicht, die traditionsreicheFußballmannschaft mit den gelb-schwarzen Trikots: Dynamo Dresden.Seit der Gründung am 12. April 1953 lässt die Elf die Herzen der Fansin der Region höherschlagen. Dabei ist der Kultklub für seinenErfolgshunger, Fleiß und für seine Bodenständigkeit über dieLändergrenzen hinweg ein geachtetes sportliches Vorbild geworden.Mit dem Sitz im sächsischen Pirna liegt die DENQBAR GmbH inmittendes "Dynamolandes". Der bekannte Hersteller von mobilen InverterStromerzeugern und Dynamo Dresden sind perfekte Partner, denn beidebringen ordentlich Spannung ins Leben. Deshalb ist DENQBAR seit derSaison 2018/19 offizieller 1953-Partner der SG Dynamo Dresden.Zum neuen Engagement erklärt Herr Jörg Schwarzwälder,Geschäftsführer der DENQBAR GmbH: "Interessiert haben wir in denletzten Jahren die positive Entwicklung von Dynamo Dresden auf undabseits des Rasens verfolgt. DENQBAR ist stolz darauf, auf diesemWege den Menschen in der Region, für die Dynamo Dresden viel mehr alsein bloßer Fußballklub ist, etwas zurückgeben zu können."DENQBAR freut sich sehr auf die zukünftige enge Zusammenarbeit mitDynamo Dresden und wünscht allen Fans und Beteiligten spannendeSpiele unter Strom.Weitere Informationen erhalten Sie unter:https://www.dynamo-dresden.de/partner/sponsorenuebersicht.html oderhttp://ots.de/p0BFIsÜber die DENQBAR GmbHDurch innovative sowie preisgünstige - vor allem aber hochwertige- Produkte hat sich die DENQBAR GmbH längst einen repräsentativenNamen erarbeitet. Heute zählt die Firma mit ihren über 300.000zufriedenen Kunden zu den Vorreitern im Bereich der mobilenStromerzeugung. Auch in der Welt der Verdichtungsmaschinerie,motorisierten Gartengeräte und Hochdruckreiniger ist das Unternehmenmit Sitz im sächsischen Pirna längst keine Unbekannte mehr.DENQBAR - So wird's was! www.denqbar.comPressekontakt:William GüttlerÖffentlichkeitsarbeitTel.: +49 (0) 3501 / 7929830Fax: +49 (0) 3501 / 7929574william.guettler@denqbar.deOriginal-Content von: Denqbar GmbH, übermittelt durch news aktuell