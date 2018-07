Dynamischer Aufwärtstrend hat an Tempo zugelegt: Veltins wächst mit Pils, Biermix und Spezialitäten um 7,8% (FOTO)

Meschede-Grevenstein (ots) -- Schön-Wetter-Periode und Fußball-WM als Absatz-Turbo- Verbraucher honorieren Grevensteiner-Sortentrio- Mai und Juni ermöglichen historischen MonatsausstoßDie Brauerei C. & A. Veltins, Meschede-Grevenstein, hat im erstenHalbjahr ihren soliden Wachstumskurs beschleunigt und mit einemGesamtausstoß von 1,61 Mio. hl um 7,8 % zugelegt. Während im Mai dashochsommerliche Wetter erfreuliche Impulse in Handel und Gastronomiebrachte, trug im Juni zusätzlich die Fußball-WM ihren Anteil zumAufwärtstrend bei. "Die Witterungsschwankungen beeinflussten dasBiergeschäft so spürbar wie nie zuvor - der durchweg warme undsonnige Frühsommer bescherte zusätzliche Verzehranlässe", bilanzierteDr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei C. &A. Veltins. Sämtliche Marken des Hauses konnten deutliche Zuwächseverbuchen - die Stamm-Marke Veltins legte um 8,0 % zu, beim Fassbierwurde in Gastronomie und auf Events immerhin 3,1 % mehr gezapft. DieTraditionsmarke Grevensteiner konnte angesichts der großenMarktnachfrage mit 108.650 hl sogar 32 % mehr absetzen. "Wir sind miteinem günstigen Rückenwind unterwegs und können dem starkenWettbewerbsdruck in den unterschiedlichen Sortensegmenten deutlichParoli bieten", so Dr. Kuhl.Absatzimpulse durch sommerlichen Frühling und WM-BegeisterungInsgesamt gestalteten sich die ersten sechs Monate für diesauerländische Familienbrauerei sehr erfreulich. Während imnationalen Biermarkt das erste Quartal eher mit gebremstem Schaumverlief, konnte die Brauerei C. & A. Veltins schon im ersten Quartaldeutlich über dem Vorjahr abschneiden. "Bereits bis Ostern konntenwir erfreuliche Mehrverkäufe verzeichnen", sagte Dr. Volker Kuhl beider Vorstellung der Halbjahreszahlen. Die Verbraucher hätten mitVerständnis auf die Preiserhöhung im März reagiert und die höhereWertstellung der Premium-Marken in einem durchaus positivenKonsumklima mit zusätzlichem Absatz goutiert. Im zweiten Quartal habeder Verkauf dann deutlich an Fahrt gewonnen - "mit der Sonne sprangdas Sommergeschäft gleich nach Ostern an." Tatsächlich waren es inder Brauerei turbulente Wochen, so dass am Stammsitz nicht nur rundum die Uhr gebraut, abgefüllt und verladen wurde, sondern dieLogistikzeiten sogar noch ausgedehnt wurden. Auf diese Weise konntenWartezeiten deutlich reduziert werden. Die Monate Mai und Junierreichten für das sauerländische Traditionsunternehmen jeweils einhistorisches Ausstoßhoch. "Wir werden uns in Zukunft auf neueAbsatzeffekte durch die veränderten Witterungsausschläge einstellenmüssen", urteilte Dr. Volker Kuhl. Tatsächlich habe die Zahl derSonnenstunden im Mai 40 % über dem Vorjahreswert gelegen - in einigenRegionen konnten bis zu 20 Sonnentage über 25 Grad erreicht werden."Die Menschen haben schon lange nicht mehr so vieleSchön-Wetter-Wochenenden erlebt wie in diesem Mai - das hat sich anunserer Rampe bemerkbar gemacht." Im Juni folgte dann derZusatzverkauf durch die Fußball-WM, die am Ende allein für dieBrauerei C. & A. Veltins einen Mehrverkauf von 15.000 hl ausmachte.Verbraucherwunsch nach vollmundigen Bierspezialitäten goutiertDas angestammte Veltins Pils bereitete den Brauern mit einemZuwachs von 7,7 % im hart umkämpften Sortensegment ebenso Freude wiedie traditionelle Marke Grevensteiner, die nun mit dem SortentrioLandbier, Ur-Radler und Hell unterwegs ist. Mit einem in derdeutschen Braubranche eher selten zu findenden Zuwachs von 32 %konnte die Marke deutlich mehr Verwender als im Vorjahreszeitraum fürsich gewinnen und damit den Trend zu traditionsreichen Sortenzementieren. Inzwischen führen über 17.200 Händler und rund 3.800Gastronomen die beliebten Grevensteiner-Spezialitäten, die damit demVerbraucherwunsch nach mehr ursprünglicher Bierregionalität gerechtwerden. "Die Wiederkehr dieser Bierspezialitäten mit einem süffigenGeschmack und in der urigen Steinie-Flasche wird vom Verbraucherhonoriert - uns wird eine ehrliche Wertschätzung für einglaubwürdiges Traditionsbier entgegengebracht", so derGeschäftsführer Marketing/Vertrieb. Das breite Sortenspektrum stelleunter Beweis, dass der geradlinige Weg, Tradition und Innovationmiteinander zu verbinden, ein Erfolgsrezept zur sicherenMarktverankerung sei. Und auch die Biermix-Spezialitäten der Marke V+konnten mit 1,0 % wieder zulegen, so dass die sechsGeschmacksrichtungen 203.400 hl zum Gesamtergebnis beisteuerten. Esbleibt dabei, dass die Brauerei C. & A. Veltins eine dauerhafteStütze des nationalen Mehrwegsegments bleibt. Immerhin 94% allerGebinde wurden in Mehrweggebinden bereitgestellt. DerHalbliterkasten bei Veltins wuchs um 10,6 %, der Drittelliterkastenum 7,7 %. Dr. Volker Kuhl: "Für uns ist diese Entwicklung einnachhaltiges Signal für Markenstärke und Markt-verankerung!" Außerdemkonnte die neue alkoholfreie Produktrange der 0,0%-Biere rechtzeitigzum Frühjahrsbeginn an den Start gehen - alkoholfreies Pils undRadler legten im ersten Halbjahr um 35,5% zu.Erweiterung der Verladekapazitäten in zweiter JahreshälfteDerweil geht die Brauerei C. & A. Veltins unverändert voran, ummit hohem Investitionstempo in technische Anlagen dieWettbewerbsfähigkeit und Energieeffizienz zu steigern. So werdeninnerhalb der Investitionsoffensive 2024, in dessen Verlauf über 400Millionen Euro am Standort Grevenstein investiert werden, allein bisJahresende 49,5 Millionen Euro in den Bau von Gebäuden und Anlagengesteckt. Die Erweiterung der Brauereiverwaltung wird im Sommerabgeschlossen, gleichzeitig der Aufbau eines neuen Tankfeldes zurFlexibilisierung der Lagerkapazitäten. Kaum sichtbar und hörbarverliefen über mehrere Wochen Lockerungssprengungen, die die Brauereimit einem neuen Abfüllbereich weiter in den Bergfels hineinwachsenlassen. "Wir sind absolut im Zeitplan, jeden Baustein in Angriff zunehmen, um uns für die nächsten beiden Jahrzehnte zu rüsten", so Dr.Volker Kuhl. Er unter-strich, dass das kontinuierliche Wachstum desUnternehmens deutlich über dem Wettbewerbsniveau für die erfolgreichePrivatbrauerei Grund zum Marktoptimismus sei: "Wir sind sicher, dassangesichts unserer erfreulichen Marktposition Investitionen zurStandortsicherung sehr gut angelegt sind."Pressekontakt:AnsprechpartnerUlrich Biene, Telefon: 02934 - 959 325, ulrich.biene@veltins.deWeitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internetverfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.deOriginal-Content von: Brauerei C. & A. Veltins GmbH, übermittelt durch news aktuell