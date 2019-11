Dynamische MONTE CARLO-Versionen des SKODA KAMIQ und SKODA SCALA feiern Bestellstart (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- Schwarze Elemente wie Kühlergrillrahmen, Seitenschweller undschwarzer SKODA Schriftzug am Heck unterstreichen densportlichen Look- Exklusive Ausstattung: Sportsitze mit integrierten Kopfstützen,Multifunktions-Sportlenkrad und roten Ziernähten, Pedalerie imEdelstahldesign- Kompakter SCALA MONTE CARLO ab 23.950 Euro erhältlich, CrossoverKAMIQ MONTE CARLO beginnt bei 24.790 EuroDer kompakte SKODA SCALA und das Crossover-Modell SKODA KAMIQ stehen ab sofortin sportlichen MONTE CARLO1-Versionen zur Wahl. Schwarze Elemente wieKühlergrillrahmen, Seitenschweller und der SKODA Schriftzug am Heckunterstreichen den besonderen Auftritt. Mit dem MONTE CARLO-Derivat erinnertSKODA an die erfolgreiche Motorsporttradition der Marke. Den SCALA MONTE CARLObietet der tschechische Autohersteller in Verbindung mit dem 70 kW (95 PS)starken 1,0 TSI-Benziner* ab 23.950 Euro an, der ebenso motorisierte KAMIQ MONTECARLO beginnt bei 24.790 Euro. Die Motororenpalette umfasst bei beiden Modellenjeweils drei Benziner und einen Diesel.Die MONTE CARLO-Varianten des SKODA SCALA und SKODA KAMIQ teilen sich zahlreicheschwarze Designelemente. Der Kühlergrill ist jeweils von einem glänzendschwarzen Rahmen eingefasst und auch Teile des vorderen Stoßfängers sind inelegantem Schwarz gehalten. Das gleiche gilt für Außenspiegelkappen,Seitenschweller und den mittig auf der Heckklappe platzierten SKODA Schriftzugin Einzelbuchstaben. Die Heck- und hinteren Seitenscheiben sind dunkel getönt(Sunset). Ein echtes Highlight stellt das großzügige Panoramaglasdach dar.Darüber hinaus gehören Voll-LED-Frontscheinwerfer und Voll-LED-Heckleuchteninklusive animiertem Blinker bei beiden Fahrzeugen zur Grundausstattung. DenSCALA MONTE CARLO zieren zudem schwarze 17-Zoll-Leichtmetallfelgen und einschwarzer Heckspoiler. Auf Wunsch kann er auch mit 18-Zoll-Leichtmetallfelgengeordert werden. Der KAMIQ MONTE CARLO besitzt serienmäßig eine schwarzeDachreling und 18 Zoll große Leichtmetallfelgen Vega, ebenfalls in Schwarz.Dynamische Akzente im InnenraumIm Innenraum zeichnen sich die MONTE CARLO-Varianten von SCALA und KAMIQ durchhöhenverstellbare Sportsitze im speziellen MONTE CARLO-Design mit integriertenKopfstützen aus. Das Multifunktions-Sportlenkrad - bei Versionen mitDirektschaltgetriebe inklusive Schaltwippen - ist mit perforiertem Lederbezogen. Ebenso wie Lederschaltknauf und -handbremshebel zieren es rote Nähte.Die LED-Ambientebeleuchtung setzt schicke Lichtakzente im Fahrzeuginterieur. Zuden weiteren Ausstattungsmerkmalen im Innenraum zählen die Pedalerie inEdelstahldesign und Dekorelemente in Carbonoptik sowie das InfotainmentsystemBolero inklusive digitalem Radioempfang DAB+, Bluetooth-Freisprecheinrichtungund SmartLink. Diese Konnektivitätstechnologie nutzt die Schnittstellen AndroidAuto, Apple CarPlay und MirrorLink, um Smartphones schnell und einfach mit demSCALA beziehungsweise KAMIQ zu verbinden. Vorteil für den Fahrer und seinePassagiere: Über das acht Zoll große Multi-Touchdisplay des Fahrzeugs können siedirekt auf viele ihrer gewohnten Apps zugreifen.Käufer der MONTE CARLO-Versionen von SCALA und KAMIQ haben die freie Wahlzwischen allen Motoren der beiden Baureihen - alle erfüllen die aktuelleAbgasnorm Euro 6d-TEMP. Der Einstiegsbenziner verfügt über 1,0 Liter Hubraum undleistet 70 kW (95 PS). In Kombination mit diesem TSI beginnt die Preisliste fürden SCALA MONTE CARLO bei 23.950 Euro, der KAMIQ MONTE CARLO startet bei 24.790Euro.Motorisierungen und PreiseSCALA MONTE CARLOMotorisierung Getriebe MONTE CARLO1,0 TSI 70 kW (95 PS) 5-Gang manuell 23.950 EUR1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 25.150 EUR1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 26.950 EUR1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 27.150 EUR1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 28.950 EUR1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 28.320 EUR1,6 TDI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 30.120 EURKAMIQ MONTE CARLOMotorisierung Getriebe MONTE CARLO1,0 TSI 70 kW (95 PS)* 5-Gang manuell 24.790 EUR1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 25.990 EUR1,0 TSI 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 27.790 EUR1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 6-Gang manuell 27.990 EUR1,5 TSI ACT 110 kW (150 PS)* 7-Gang-DSG 29.790 EUR1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)* 6-Gang manuell 29.160 EUR1,6 TDI SCR 85 kW (115 PS)* 7-Gang-DSG 30.960 EUR(1) Monte Carlo ist eine eingetragene Marke von Monaco BrandsDie angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlichvorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werdenbestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren fürPersonenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light VehiclesTest Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sinddie nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte invielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zuden Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unterwww.skoda-auto.de/wltp.Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sichum Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte vonden WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zuderen verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte alsSpannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes,individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienenallein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen.Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) könnenrelevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamikverändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellenFahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionenund die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienznach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuerPersonenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, dieCO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommenwerden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil TreuhandGmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de),unentgeltlich erhältlich ist.SCALA MONTE CARLO 1,0 l TSI 70 kW (95 PS) innerorts 6,4 l/100km,außerorts 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 114 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA MONTE CARLO 1,0 l TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,4 - 6,3l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 113 - 112 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA MONTE CARLO 1,0 l TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 6,5 - 6,4l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA MONTE CARLO 1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,2l/100km, außerorts 4,0 - 3,9 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 111 - 108 g/km, CO2-Effizienzklasse BSCALA MONTE CARLO 1,5 l TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,4 -6,3 l/100km, außerorts 4,2 - 4,1 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 113 - 112 g/km,CO2-Effizienzklasse BSCALA MONTE CARLO 1,6 l TDI 85 kW (115 PS) innerorts 5,1 - 5,0l/100km, außerorts 3,6 - 3,5 l/100km, kombiniert 4,2 - 4,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 108 - 106 g/km, CO2-Effizienzklasse ASCALA MONTE CARLO 1,6 l TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,9 - 4,8l/100km, außerorts 3,7 - 3,6 l/100km, kombiniert 4,1 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 108 - 107 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ MONTE CARLO 1,0 l TSI 70 kW (95 PS) innerorts 6,5 l/100km,außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 116 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ MONTE CARLO 1,0 l TSI 85 kW (115 PS) innerorts 6,4 - 6,3l/100km, außerorts 4,3 - 4,2 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 - 113 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ MONTE CARLO 1,0 l TSI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 5,8 - 5,7l/100km, außerorts 4,5 - 4,4 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 113 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ MONTE CARLO 1,5 l TSI ACT 110 kW (150 PS) innerorts 6,3 - 6,2l/100km, außerorts 4,2 - 4,0 l/100km, kombiniert 4,9 - 4,8 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 113 - 110 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ MONTE CARLO 1,5 l TSI ACT DSG 110 kW (150 PS) innerorts 6,4l/100km, außerorts 4,3 l/100km, kombiniert 5,1 - 5,0 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 116 - 115 g/km, CO2-Effizienzklasse BKAMIQ MONTE CARLO 1,6 l TDI 85 kW (115 PS) innerorts 5,0 l/100km,außerorts 3,8 l/100km, kombiniert 4,2 l/100km, CO2-Emissionenkombiniert 112 g/km, CO2-Effizienzklasse AKAMIQ MONTE CARLO 1,6 l TDI DSG 85 kW (115 PS) innerorts 4,9 - 4,8l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,3 - 4,2 l/100km,CO2-Emissionen kombiniert 112 - 111 g/km, CO2-Effizienzklasse A