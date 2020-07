Dynamisch, innovativ und zukunftsfähig - Das Bachelorstudium Modejournalismus an der Business School Berlin

Berlin (ots) - Modejournalismus (B.A.) - der Bachelorstudiengang an der Business School Berlin nimmt die Herausforderung an, den Wandel in der Modebranche ideenreich und kompetent mitzugestalten. Die private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin Steglitz richtet sich mit dem Bachelorstudiengang Modejournalismus an kreative junge Menschen, die gern schreiben und den komplexen Wechselwirkungen zwischen Mode und Gesellschaft auf den Grund gehen möchten.Im Oktober 2019 startete der erste Jahrgang Modejournalismus an der Business School Berlin vielversprechend: Für die hochmotivierten Studierenden ist der Bereich Modejournalismus ein absoluter Traumberuf. Bereits im ersten Semester konnten sie einen Blick hinter die Kulissen der Berliner Fashion Week werfen, eigene Themen recherchieren, Texte schreiben und ihre Fragen an interessante Persönlichkeiten aus der Modebranche richten. Der Bachelorstudiengang Modejournalismus legt großen Wert auf die Zukunftsfähigkeit der vermittelten Inhalte und Fähigkeiten. In einer wissenschaftlich fundierten, praxisnahen Ausbildung werden die zukünftigen Absolventinnen und Absolventen optimal auf eine publizistische Karriere innerhalb einer dynamischen digitalen Kultur vorbereitet."Mit der Digitalisierung ist die Mode in eine neue Phase der Kulturgeschichte eingetreten. Der Modejournalismus braucht Stimmen, die diese Entwicklung nicht nur begreifen und ernst nehmen, sondern selbst mitgestalten." (Prof. Dr. Diana Weis -Professorin für Modejournalismus an der Business School Berlin)Die Journalistin, Autorin und Kulturwissenschaftlerin Diana Weis übernahm im Oktober 2019 die Professur für Modejournalismus an der Business School Berlin. Im März 2020 erschien ihr neues Buch "Modebilder. Abschied vom Real Life" in dem sie anhand vieler Beispiele analysiert, wie die Digitalisierung und insbesondere die Sozialen Medien den Blick auf die Mode verändert haben. Dadurch hat sich auch das Berufsbild Modejournalismus grundlegend gewandelt: Modeblogs und Influencer begeistern eine neue, kritische Konsumentengeneration, die sich zunehmend für die Produktionsbedingungen von Mode interessiert und frische, innovative Formate einfordert.Experten sind sich sicher, dass die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit für die Zukunft der Modebranche eine Schlüsselposition einnehmen werden. Der Bachelorstudiengang Modejournalismus an der Business School Berlin setzt daher setzt von Anfang an deutliche Schwerpunkte in den Bereichen Digitaler Journalismus und Crossmedia-Publishing. Module wie Modegeschichte und -theorie, Medienökonomie und Betriebswirtschaftslehre vermitteln das notwendige Fachwissen, um die Mode- und Medienbranche im Ganzen zu begreifen und notwendige Veränderungsprozesse in den nächsten Jahren voranzutreiben und mitzugestalten.Interessierte sind herzlich eingeladen, sich bei einem der virtuellen Infoabende zum Bachelorstudiengang Modejournalismus einen persönlichen Eindruck zu verschaffen - der nächste Termin findet am 14. Juli 2020, um 18 Uhr statt. Darüber hinaus können Sie jederzeit persönliche Beratungstermine vereinbaren. Alle Infos dazu finden Sie unter http://www.businessschool-berlin.de .Über die Business School BerlinDie Business School Berlin ist eine private, staatlich anerkannte Hochschule für Management mit Sitz in Berlin und mit einem Campus in der Hamburger Hafencity. Die Hochschule wurde 2009 von der Geschäftsführerin Ilona Renken-Olthoff gegründet und ist als familiengeführtes Unternehmen einem hohen persönlichen Qualitäts- und Serviceanspruch verpflichtet. Wir bieten unseren Studierenden ein marktorientiertes und interdisziplinär ausgerichtetes Studium, mit dem sie in ihre berufliche Zukunft hineinwachsen können. Lebendige Lernformen und Praxisbezug sind bei uns ebenso selbstverständlich wie internationale Ausrichtung und die Vernetzung mit Unternehmen.http://www.facebook.com/BSPBusinessSchoolBerlin/http://www.instagram.com/bspberlin/Pressekontakt:BSP Business School Berlin - Hochschule für ManagementCalandrellistr. 1-9, 12247 BerlinPresse- und Öffentlichkeitsarbeit: Lisa SchimmelpfennigMail: lisa.schimmelpfennig(at)businessschool-berlin.deTel: 030 / 7668375155Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122911/4647137OTS: BSP Business School BerlinOriginal-Content von: BSP Business School Berlin, übermittelt durch news aktuell