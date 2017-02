Dynamik im genossenschaftlichen Agrarhandel: Nüssel: Geschäftsmodell neu definieren

Beilngries/Berlin (ots) - "Die Möglichkeiten für Zusammenschlüsseund Fusionen in der deutschen Agrar- und Ernährungswirtschaft werdengeringer. Unsere Genossenschaften müssen daher ihr Geschäftsmodellneu definieren", erklärte Manfred Nüssel, Präsident des DeutschenRaiffeisenverbandes (DRV), bei einer Tagung desGenossenschaftsverbandes Bayern für Geschäftsführer vonRaiffeisen-Warengenossenschaften.Als größte Herausforderung bezeichnete er die Digitalisierung derProduktionsprozesse auf dem Acker und im Stall sowie imHandelsgeschäft. Damit steigen die Ansprüche der Landwirte an ihreVermarktungspartner. Sie fordern zu Recht von ihren Genossenschaftendigitale Handelsabläufe, die kostbare Zeit sparen undGeschäftsabschlüsse auch außerhalb der Öffnungszeiten ermöglichen."In den kommenden Jahren erwarte ich Veränderungen, die in ihrerDynamik und in ihrem Ausmaß noch nicht abzuschätzen sind", so Nüssel.Getrieben werden die Veränderungen durch den fortschreitendenStrukturwandel in der deutschen Land- und Ernährungswirtschaft. DieLandwirtschaftsbetriebe werden weniger, aber dafür größer undvielfältiger. Die Bauern entscheiden sich gezielt für Kooperationen,z. B. in Maschinenringen sowie Einkaufs- und Verkaufsgemeinschaften."Nicht zuletzt aus Kostengründen wird die überbetrieblicheZusammenarbeit immer wichtiger", führte der DRV-Präsident aus.Bislang haben die Genossenschaften auf sich änderndeRahmenbedingungen mit Strukturoptimierung und Anpassungen desProduktsortiments sowie der Vertriebsstrukturen reagiert. "Das reichtnicht mehr. Wir müssen vorrangig im Verbund gemeinsame Lösungenfinden, die Dienstleistungen erbringen und für alle Marktbeteiligteneinen sichtbaren Mehrwert generieren", betonte Nüssel. Im BereichDigitalisierung arbeitet der DRV derzeit an Plattformlösungen, die imgenossenschaftlichen Verbund realisiert werden sollen. Damit werdenwertvolle Synergien zwischen den einzelnen genossenschaftlichenUnternehmen gehoben.Die Warengenossenschaften als verlässliche Partner ihrerMitglieder und Kunden haben den Auftrag, das genossenschaftlicheSelbstverständnis und Prinzip der Mitgliederförderung kontinuierlichzu überprüfen und gegebenenfalls neu zu justieren. DieDigitalisierung hat weitere Wettbewerber mobilisiert, die demetablierten Handel große Teile der Wertschöpfung entreißen wollen."Wir müssen uns daher noch gezielter an den zukunftsfähigen Betriebenorientieren. Optimierte Dienstleistungen für landwirtschaftlicheBetriebe zu schaffen, wird die Zukunft der Genossenschaftenkennzeichnen", unterstrich Nüssel.Über den DRVDer DRV vertritt die Interessen der genossenschaftlichorientierten Unternehmen der deutschen Agrar- undErnährungswirtschaft. Als wichtiges Glied der WertschöpfungsketteLebensmittel erzielen die 2.250 DRV-Mitgliedsunternehmen im Handelund in der Verarbeitung von pflanzlichen und tierischen Erzeugnissenmit rund 82.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 61,7 Mrd. Euro.Landwirte, Gärtner und Winzer sind die Mitglieder und damitEigentümer der Genossenschaften.Pressekontakt:Monika WindbergsPresse und ÖffentlichkeitsarbeitDeutscher Raiffeisenverband e.V.Pariser Platz 3 - 10117 BerlinTel. +49 30 856214-430Fax +49 30 856214-432presse@drv.raiffeisen.dewww.raiffeisen.deOriginal-Content von: Deutscher Raiffeisenverband, übermittelt durch news aktuell