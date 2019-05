Dynamics: Jetzt könnte alles passieren

Dynamics, ein Unternehmen aus dem Markt "Auto Teile und Ausrüstung", notiert aktuell (Stand 02:00 Uhr) mit 2255 GBP fast gleich (0 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Unsere Analysten haben Dynamics nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Dynamics derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 1482,41 GBP, womit der Kurs der Aktie (2255 GBP) um +52,12 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 1811 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +24,52 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Dynamics-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Dynamics-Aktie. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 2645 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 17,29 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (2255 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Dynamics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Dynamics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 126 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche sind im Durchschnitt um 0,37 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +125,63 Prozent im Branchenvergleich für Dynamics bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,52 Prozent im letzten Jahr. Dynamics lag 127,52 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.