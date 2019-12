Dynamic Yield und Spryker starten strategische Partnerschaft / Partnerschaft verbindet KI-basierte Personalisierungstechnologie mit einzigartigem Commerce-Betriebssystem für B2C und B2B Kunden

Berlin (ots) - Die KI-basierte Personalisierungs-Plattform Dynamic Yield undSpryker, ein führender deutscher Software-Hersteller für B2C- und B2B-Commerce,gehen eine strategische Partnerschaft ein. Durch die Zusammenarbeit bieten diebeiden Technologieunternehmen eine intelligente Personalisierungslösung fürE-Commerce-Unternehmen im Raum DACH und Benelux. Der erste gemeinsame Kunde istGourmondo, dessen Online Shop für Feinkost von dieser Partnerschaft maßgeblichprofitiert.Alexander Graf, Co-CEO von Spryker, sagt zur Partnerschaft: "Personalisierungist ein bedeutender Faktor bei der Umsatzsteigerung im E-Commerce. Durch dieTechnologiepartnerschaft mit Dynamic Yield haben wir einen führenden Anbieterfür Omnichannel-Personalisierung in unserem Partner-Netzwerk. Wir erweitern sounsere Service um einen wichtigen Bereich und bieten Spryker-Händlern neueinnovative Funktionen und Tools."Sprykers Commerce-Technologie reicht weit über die üblichen Desktop-Lösungenhinaus und ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden über alle erdenklichendigitalen Kontaktpunkte hinweg zu erreichen. Die Partnerschaft ermöglicht esSpryker-Händlern, alle Funktionen der Dynamic-Yield-Plattform in ihreKommunikation einzubinden, um ihren Kunden individuelle Erlebnisse an jedemBerührungspunkt zu liefern. Durch Dynamic Yields Omnichannel-Personalisierungkönnen Marketer und Produktmanager täglich neue Personalisierungskampagnenerstellen, A/B-Tests auf Server- und Verbraucherseite durchführen, MachineLearning für Produkt- und Content-Empfehlungen einsetzen sowie automatisierteE-Mails und Push-Benachrichtigungen senden.Seit September 2019 setzt Gourmondo Personalisierungsmaßnahmen mit Hilfe vonDynamic Yield und Spryker um. Innerhalb kurzer Zeit wurden Kaufempfehlungen aufallen Seitentypen implementiert und Inhalte für Website-Besucher dynamisch, jenach Cookie-Information, Affinität oder Einstiegskanal, ausgespielt.Gleichzeitig wird die Effektivität der Maßnahmen durch A/B-Tests überprüft.Durch die Zusammenarbeit von Dynamic Yield und Spryker gelang es Gourmondobereits erste Optimierungen am Online-Shop vorzunehmen, ohne dabei größereRessourcen für Entwickler aufzuwenden.Joachim Rabe, CEO von Gourmondo, erklärt, wie Personalisierung die Gewinnspannesteigert: "Topseller bedeuten oft auch geringe Margen. Mittels Personalisierungkönnen wir aus der Tiefe unserer 14.000 Artikel die Produkte empfehlen, die einehöhere individuelle Relevanz für den Kunden haben und uns in der Regel auch mehrMarge bringen. Mit Dynamic Yield und Spryker konnten wir dies erfolgreichumsetzen."Anoop Vasisht, General Manager Europe von Dynamic Yield, sagt zur Partnerschaft:"Die Kombination aus Sprykers einzigartigem Commerce-Betriebssystem und derEnd-to-End-Personalisierungsplattform von Dynamic Yield ermöglicht es Kunden wieGourmondo, hervorragende Einkaufserlebnisse zu schaffen, die ihre Umsätzedeutlich steigern werden."Über SprykerSpryker Systems ist ein führender Software-Hersteller für B2C- und B2B-CommerceLösungen. Geschäftsmodelle jeder Art können über das Spryker Commerce OSabgebildet werden. Spryker vertreibt seine on-premise Software mit einem Fokusauf Individualisierung, um Unternehmen eine perfekt auf sie zugeschnitteneLösung zu ermöglichen. Dies umfasst die Integration komplexer Geschäftsprozesse,vielschichtige Datenanforderungen, die Umsetzung einer kundenfreundlichenOmnichannel-Strategie und eine nahtlose Anbindung an Drittsysteme. Hinter diesenMöglichkeiten stehen Sprykers modularer Software-Aufbau sowie die Trennung vonFrontend und Backend, die eine höchstmögliche Performance gewährleisten und eineagile Durchführung von Projekten ermöglichen. Mehr Informationen unterspryker.com.Über Dynamic YieldDynamic Yield ist eine KI-basierte Personalization Anywhere[TM] Plattform, dieindividuelle Erfahrungen an jedem Kundenberührungspunkt - Web, Apps, E-Mail,Kiosks, IoT und Callcenter - bietet. Die Datenmanagement-Funktionen derPlattform bieten einen konsistenten Überblick über jeden Verbraucher undermöglichen eine schnelle und skalierbare Entwicklung höchst zielgerichteterdigitaler Interaktionen. Marketer, Produktmanager und Entwickler von mehr als300 Marken weltweit nutzen Dynamic Yield täglich für neuePersonalisierungskampagnen, um A/B-Tests auf Server- und Verbraucherseitedurchzuführen, um Machine Learning für Produkt- und Content-Empfehlungen zunutzen und um Algorithmen für intelligent ausgelöste E-Mails undPush-Benachrichtigungen einzusetzen. Dynamic Yield Ltd. ist einehundertprozentige Tochtergesellschaft der McDonald's Corporation.Pressekontakt:Hendrik Sengesmobil: +49 17630503004hendrik@brightcomms.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131643/4473147OTS: Dynamic YieldOriginal-Content von: Dynamic Yield, übermittelt durch news aktuell